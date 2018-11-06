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Самые ревнивые знаки Зодиака
Ревность — чувство, в разной степени, присущее всем. Но есть такие знаки Зодиака, которые просто теряют контроль над собой, если их охватывает этот не самый лучший душевный порыв.
Рак
Очень недоверчивый партнёр, эмоционально переживающий свои подозрения. Сентиментальный и чувствительный знак редко позволяет себе грубость, но его переживания способны довести до депрессии.
Лучшее лекарство для Рака от недоверия — это спокойный разговор, способный вернуть душевное равновесие.
Козерог
Доверительные взаимоотношения — самое главное для этого знака. Козерог испытывает настоящие страдания, если ему кажется, что любимый человек позволяет себе по отношению к окружающим большего, чем позволительно.
Его тревога настолько велика, что он сразу думает о разрыве любовной связи навсегда. С ним нужно быть предельно честным.
Лев
Эгоистичный Лев легко выйдет из устойчивого положения, если подумает, что на горизонте появился кто-то лучше его. Приступ ревности может дойти до настоящей схватки.
Однако успокоить Льва несложно. Достаточно повторить ему, что повода для беспокойства нет, ведь он самый любимый на всём свете.
Телец
Властный собственник. Он смотрит на своего партнёра, как на личное приобретение, и будет яростно бить копытом, защищая границы своих отношений.
Невинный флирт, со стороны любимого, из спокойного и милого Тельца, способен сделать яростного агрессора.
Скорпион
Это чемпион в вопросах подозрительности. Малейшие сомнения превращают Скорпиона в детектива, ведущего собственное расследование, в поиске доказательств неверности.
Он будет анализировать поведение своё и своего партнёра, искать причины невнимания к себе, и, в конце концов, устроит скандал с криками и битьём посуды.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, ревность, знаки Зодиака
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