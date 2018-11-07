Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь

07.11.2018 22:38

Этот гастрономический дуэт может заменить собой основной прием пищи.



Употребление авокадо и творога на ужин практически гарантирует похудение, утверждают специалисты на страницах журнала Cosmopolitan.



Этот гастрономический дуэт, согласно их рекомендациям, должен заменить собой основной прием пищи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.



Авокадо занимает важное место в числе жиросжигающих продуктов, особенно важных в деле похудения, отмечают эксперты. В составе авокадо содержится натуральная аминокислота L-карнитин, обладающая свойством активизировать производство энергии в клетках мышц и ускорять циркуляцию крови. Кроме того, в авокадо много фолиевой кислоты, магния и калия, которые благотворно влияют на жировой обмен. В итоге этот комплекс дает эффект метаболического ускорения – в организме повышается обмен веществ, что и обеспечивает похудение.



Тем, кто страстно мечтает стать стройнее, специалисты дали следующий совет: заменять свой ужин на 2 авокадо и 100 граммов творога. По их словам «похудение при этом гарантированно».



Отметим, что недавно проводившееся исследование ученых из Университета Флориды завершилось вердиктом специалистов о том, что творог является идеальным продуктом для употребления на ночь. Выяснилось, что творог влияет на организм практически как протеиновые коктейли – его употребление способствует похудению за счет укрепления мышечной массы.