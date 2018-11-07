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Почему нельзя снимать обручальное кольцо?
История колец началась еще в древние времена. Кольцо было сделано в форме круга. Так как круг замкнутый, и он не имеет ни начала, ни конца, как и любовь двух любящих сердец, он ассоциировался с бесконечностью, пишет pochemy-nelzya.info.
Так же круг считался талисманом от злых духов, являлся оберегом для душевного спокойствия. Явно, что такой символ мог стать связующим звеном брака. Обряд обручальных колец существует и по сей день, так же как и необъяснимые загадки, связанные с ними, которые преследуют человечества на протяжении многих столетий.
С давних времен существовали поверья о ношении колец, об их внешнем виде и их значении в жизни супругов. К примеру, много лет назад обручальные кольца носились на разных пальцах, но естественно все это было неспроста. Сегодня, разберемся, почему нельзя снимать обручальное кольцо.
Люди связывали ношение колец на разных пальцах с другими планетами. Еще один интересный факт, что врачам в некоторых странах нельзя носить обручальное кольцо, так как под кольцом невозможно провести дезинфекцию. А в США, человеку, который стал банкротом, можно оплатить долги любыми нажитыми вещами и заложить все свое имущество, однако, обручальные колечки в этот список не входят.
Как носят обручальные кольца в разных странах
Во всевозможных странах обручальные кольца носят абсолютно на разных руках и пальцах. К примеру, в России, Грузии, Чили ношение обручального кольца приемлемо на правой руке на безымянном пальце, а в США, Великобритании, Швеции на безымянном пальце левой руки. Поэтому как обряды отличаются в разных странах, так и приметы имеют разнообразный характер.
Почему нельзя снимать обручальное кольцо
Уже очень много лет люди задаются вопросом о том можно ли снимать обручальные кольца. В странах Европы снимать обручальные кольца не рекомендуется. Считают, что это может вызвать болезнь супруга или супруги или судьба нанесет неожиданный удар, который пагубно повлияет на их брак.
В некоторых странах кольцо ассоциируется с вечностью, любовью и конечно же верностью. И считается, что, если кольцо снять, то вместе с ним уйдут его магические свойства.
Так же считают дурной приметой снимать обручальное кольцо, чтобы дать его померить, так как вместе с кольцом даешь примерить свою судьбу, что в свою очередь может разрушить ваш брак. Американцы в этом деле не слишком суеверны.
Они спокойно снимают и даже не часто носят обручальные кольца. Для них считается нормой снять все украшения на ночь, а утром обратно их одеть. Поэтому дать конкретный ответ на вопрос можно ли снимать обручальное кольцо невозможно.
Стоит ли в это верить?
- Верить в приметы или нет, это личное дело каждого. Опять же возвратимся к различным странам и вспомним, что страны, в которых основным вероисповеданием является христианство, категорически не верят в приметы. Для них считается неприемлемым и унизительным верить в это.
- Что касается стран, где основным вероисповеданием является ислам, то в их вере предавать себя приметам есть не что иное, как неуважение к Богу. Поэтому с уверенностью можно сказать, что, если вы человек верующий, то снимать обручальное кольцо вам конечно можно, а если вы придерживаетесь другой позиции, то тут уже каждый сам за себя.
Обручальное кольцо – это ваш талисман. Это оберег вашей любви и верности. Это символ вечной верности и взаимопонимания. Поэтому относитесь к ношению ваших колец с особой любовью и заботой.
Храните его и лучше не снимайте, чтобы не потерять его и не переживать за то, что может произойти, если вы его снимите. Естественно, верить в это или нет решать только вам, но постарайтесь сделать так, чтобы вам и вашей второй половинке было спокойно. Вот мы и ответили на вопрос, почему нельзя снимать обручальное кольцо.
Теги: Донбасс, приметы, суеверие, обручальное кольцо
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