Все рубрики раздела
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели
Благодаря астрологии легко подобрать гардероб определенных цветов на всю неделю. Выбор оттенков одежды зависит от планет, которые покровительствуют каждому дню.
Понедельник
Покровителем этого дня выступает Луна, и выбор стоит остановить на легких струящихся тканях серебристого, молочно-белого или желтоватого оттенка. Понять, какую именно одежду надеть, можно с помощью внутреннего чувства, которое возникает при виде красивой Луны на вечернем и ночном небе. Это могут быть сочные желтые, кремовые, красноватые оттенки или благородная слоновая кость.
Вторник
Во вторник энергетика воинственного Марса пробуждает страсть и активность. Цветами этого дня могут стать насыщенно-красный, кровавый и пурпурный. Можно сочетать оттенки розового, алого, малинового и даже коричневого. Неотразимый внешний вид настроит на победу не только в деловой среде, но и в личной жизни. Тем, кто находится в поиске второй половинки, во вторник стоит воспользоваться яркой цветовой гаммой, чтобы привлечь любовь.
Среда
Меркурий в среду помогает заниматься обучением, поиском информации и придает смелости для публичных выступлений. Сохранить уверенность в себе в этот день поможет одежда зеленого цвета, желтые и серые оттенки. Выбор цвета зависит от вашего настроения и желания: для кого-то идеальным станет изумрудный, а кто-то предпочтет цвет морской волны.
Четверг
Привлечь удачу в четверг можно благодаря позитивной энергетике Юпитера. Выбор оттенков в одежде стоит остановить на насыщенном синем, индиго, фиолетовом или малиновом. Строгие костюмы помогут добиться расположения начальства, а нарядные платья цвета индиго подчеркнут индивидуальность, придадут шарма и загадочности. В сочетании с малиновым этот цвет поможет найти любовь или завязать интересные знакомства.
Пятница
Венера в этот день поможет добиться расположения людей, помириться с близкими после ссоры, а также привлечь финансовую удачу: все зависит от выбора цвета в одежде. Кремовый розовый и нежный голубой помогут при знакомстве с противоположным полом. Серебристый даст возможность сосредоточиться на денежных делах, а молочный белый будет помогать при решении спорных вопросов для перемирия.
Суббота
В субботу бразды правления берет Сатурн, планета с тяжелой энергетикой. Заручиться поддержкой Фортуны в эти сутки помогут неяркие цвета: черный, серый, темно-синий. Приглушенные цвета не только спрячут от неудач, но и позволят стать незаметными для энергических вампиров и завистников.
Воскресенье
Этот день пройдет под покровительством Солнца. Сохранить позитивный настрой и привлечь удачу помогут яркие сочетания в одежде. Цветами этого дня можно считать насыщенный желтый, оранжевый и их производные. Уместным будет и красный цвет, однако делать его основным не стоит: достаточно красных аксессуаров. Можно обратить внимание на золотистый и белый цвета.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, одежда, цвет, удача
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда" 18:14
- Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост18:00
- В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час17:35
- Боевики "ДНР" врезались в автобус с людьми: водителя "Урала" "гаишники" отлупили прямо на месте ДТП 17:15
- Безжалостный убийца бойцов ООС: волонтеры опубликовали фото орудующего на Донбассе россиянина по кличке "Утес" 16:45
- На неподконтрольной территории Донетчины наступила «тишина»16:11
- Путин отправил смотрящих на "выборы" в "ЛНР": в Луганск едут депутаты Госдумы РФ от КПРФ И ЛДПР - подробности15:47
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске15:39
- «Пенсинеры стоят на холоде 2-3 часа». Омбудсмен раскритиковала «Ощадбанк» на КПВВ15:13
- “Виклала на стіл квитанції і полізла у зашморг”: Пенсіонерка наклала на себе руки після відмови в субсидії14:49
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда" 18:14
- Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост18:00
- Известный синоптик рассказал, когда в Украину придут сильные морозы и выпадет снег17:48
- В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час17:35
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Боевики "ДНР" врезались в автобус с людьми: водителя "Урала" "гаишники" отлупили прямо на месте ДТП 17:15
- Макрона намеревались убить керамическим ножом: стали известны подробности покушения17:00
- Безжалостный убийца бойцов ООС: волонтеры опубликовали фото орудующего на Донбассе россиянина по кличке "Утес" 16:45
- Синоптик: через пару дней погода резко изменится16:27
- На неподконтрольной территории Донетчины наступила «тишина»16:11
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР