Медики рассказали, как кофе влияет на печень

10.11.2018 22:48

Лучшие продукты для восстановления печени.



Медики рассказали о том, что каких-то конкретных продуктов, чье употребление привело бы к регенерации печени, не существует – это было бы слишком просто.



Однако замедлять течение негативных физиологических процессов, ухудшающих состояние этого органа, питание все же может, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



В определенном смысле печень – это чудо-орган: она обладает способностью самовосстанавливаться. Но как заметил врач гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов, свойство печени регенерировать включается, «только если не есть и не пить ничего вредного, а также если печень не заражена гельминтами или вирусами».



В этом случае усилить потенциал печени, связанный с функциями регенерации, помогают продукты, содержащие много аминокислот и белков, подсказал эксперт. Другой ученый, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявил, что побуждать клетки печени регенерировать могут также омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире. Научный специалист подчеркнул, что «данные вещества экспериментально подтвердили способность восстанавливать структуру мембран клеток печени».



Помимо этого, в экспериментах неоднократно подтверждалось, что улучшать состояние печени эффективно помогает кофе. Употребление продуктов с кофеином снижает интенсивность фиброза, - благодаря воздействию кофенина в печени уменьшается количество рубцовых волокон. Также данные ряда научных исследований свидетельствуют о том, что кофеин повышает выработку ферментов, которые препятствуют развитию цирроза печени.



«При отсутствии противопоказаний к употреблению кофе для оздоровления печени можно выпивать до трех чашек этого напитка в день», - рекомендовали ученые.