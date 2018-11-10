Все рубрики раздела
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
Медики рассказали, как кофе влияет на печень
Лучшие продукты для восстановления печени.
Медики рассказали о том, что каких-то конкретных продуктов, чье употребление привело бы к регенерации печени, не существует – это было бы слишком просто.
Однако замедлять течение негативных физиологических процессов, ухудшающих состояние этого органа, питание все же может, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В определенном смысле печень – это чудо-орган: она обладает способностью самовосстанавливаться. Но как заметил врач гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов, свойство печени регенерировать включается, «только если не есть и не пить ничего вредного, а также если печень не заражена гельминтами или вирусами».
В этом случае усилить потенциал печени, связанный с функциями регенерации, помогают продукты, содержащие много аминокислот и белков, подсказал эксперт. Другой ученый, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявил, что побуждать клетки печени регенерировать могут также омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире. Научный специалист подчеркнул, что «данные вещества экспериментально подтвердили способность восстанавливать структуру мембран клеток печени».
Помимо этого, в экспериментах неоднократно подтверждалось, что улучшать состояние печени эффективно помогает кофе. Употребление продуктов с кофеином снижает интенсивность фиброза, - благодаря воздействию кофенина в печени уменьшается количество рубцовых волокон. Также данные ряда научных исследований свидетельствуют о том, что кофеин повышает выработку ферментов, которые препятствуют развитию цирроза печени.
«При отсутствии противопоказаний к употреблению кофе для оздоровления печени можно выпивать до трех чашек этого напитка в день», - рекомендовали ученые.
Теги: Донбасс, печень, кофе, медицина
- Крепкое сердце, красивая кожа и здоровая печень: развенчиваем мифы о вреде кофе
- Как правильно пить кофе
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня
- В Донецке появилась первая в Украине мобильная велокофейня
- 4 речі, які не можна робити на голодний шлунок
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию
- Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе21:30
- Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья20:48
- Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»20:36
- Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО19:58
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией18:30
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда" 18:14
- Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост18:00
- В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час17:35
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Европейские тарифы: украинских водителей начали штрафовать по-новому22:30
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Разгадана тайна древних египтян-строителей22:03
- Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе21:30
- Уже завтра Украину накроет мощный удар из космоса: уберечься смогут не все21:15
- Погода в ноябре: синоптики рассказали, когда ударят морозы21:01
- Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья20:48
- Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»20:36
- Афера столетия: миллионы украинцев придумали, как навсегда остаться в Польше20:24
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"