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Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
Многие из нас слышали о том, что нить на запястье помогает в решении некоторых проблем в жизни, но каким образом она работает и какая именно нить нужна, знают далеко не все, пишет lamp.
Рассмотрим значение цветов и функции нити на запястье с точки зрения древних эзотерических учений.
1. Красная нить на запястье
Наиболее известна и популярна у людей, следующих наставлениям своих предков и верящих в тайные каббалистические знания.
Каббалисты считают, что шерстяная нить этого цвета становится сильным оберегом от сглаза, если ее завязывает на запястье человек, желающий вам добра. Кроме этого, оберег прибавляет положительной энергетики и позитивно влияет на судьбу.
2. Зеленая нить на запястье
Этот цвет олицетворяет собой жизнь, движение, новые начинания. Нить на запястье цвета жизни рекомендуется одевать тем людям, которым предстоит делать что-то важное для них, но они никак не решаются начать.
Нить поможет сделать первый шаг и начать действовать, даст уверенности в собственных силах. Актуально ее использование и при важном разговоре, который должен внести какие-либо изменения в вашу судьбу.
3. Оранжевая нить на запястье
Этот цвет отличается своей универсальностью, что неудивительно, так как нить не только уберегает своего хозяина от различных болезней, особенно психосоматических.
Такая нить привлекает удачу в жизнь, позволяет видеть возможности в самых сложных ситуациях и находить решение проблем даже там, где, на первый взгляд, изменить ничего нельзя.
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4. Желтая нить на запястье
Считается, что нить этого цвета пробуждает в человеке экстрасенсорные способности, развивает интуицию у своего хозяина. Кроме того, она позволяет угадывать истинные намерения других людей, даже если они тщательно скрывают это от вас.
5. Голубая нить на запястье
Эта нить будет активно помогать своему обладателю в решении финансовых вопросов, особенно если эти вопросы связаны с ведением бизнеса или другим извлечением прибыли от продажи.
Голубая нитка поможет обойти конкурентов с помощью возможностей, которые будут открываться именно для вас, а для других буду оставаться незамеченными.
И помните, цвет нити на запястье, конечно, важен, однако, ничто на свете вам не поможет найти свое счастье, если вы не прикладываете к этому никаких усилий и только уповаете на помощь свыше.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суеверие, запястье
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