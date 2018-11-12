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Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки
Холодные руки и ноги могут быть симптомом опасной болезни.
Если ваши руки и ноги немеют и замерзают при малейшем похолодании, значит, с вашим здоровьем что-то не так.
Причины могут быть разные, и одна хуже другой. Но мы считаем, что обязаны вас предупредить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
1. Анемия.
Холод в конечностях часто ощущают люди низкого роста: так уж работает их щитовидная железа. Но если в последнее время вас знобит даже чаще, чем обычно, возможно, вашему телу не хватает железа. Налегайте на красное мясо, печень и рыбу.
2. Диабет или гипертония.
Эти заболевания также оказывает серьезное влияние на кровеносные сосуды тела. Из-за них «периферийные» части тела получают недостаточно крови. И это приводит к внезапному изменению температуры в руках и ногах.
3. Болезнь Рейно.
Эта проблема в большей степени характерна для женщин, а не для мужчин. Если кратко, то она ограничивает способность капилляров нашего тела принимать кровь и снабжать ею кожу.
Что нужно делать, чтобы эти тревожные симптомы никогда не повторялись?
Вот самые очевидные превентивные меры:
1. Гетры или перчатки.
Носите их чаще. Они дадут вам ощущение тепла, вы сможете избежать неприятных покалываний в теле. А со временем ощущение тепла поможет телу лучше разгонять кровь по всем своим участкам.
2. Образ жизни.
Его придется изменить. Если вы испытываете признаки анемии, избегайте этих двух опасных вещей: алкоголя и кофеина.
Наконец, вы можете попробовать сделать свое тело сильнее. Это помогает. Так что записывайтесь в спортзал.
3. Альтернативы на травах.
Можно пить настойки из разных полезных трав. Наибольшую радость для кровеносной системы доставляют кайенский перец, перечная мята, анис, корень пастернака и гинкго билоба. Они оба генерируют тепло и помогают согреться.
Теги: Донбасс, здоровье, руки, медики
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