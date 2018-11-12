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Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды
10 лучших продуктов при заложенности носа.
Заложенный нос – типичный симптом простудных инфекций, атакующих человека в сезон холодов.
Научные специалисты рассказали о том, что решить проблему заложенности носа могут помочь не только медикаменты, но и некоторые продукты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Оценив результаты ряда исследований, ученые назвали 10 лучших продуктов, помогающих при лечении заложенности носа.
1 продукт: ананас. Содержащиеся в нем вещества эффективно защищают слизистые оболочки.
2 продукт: арбуз. В состав арбуза входят минеральные соединения, защищающие от неприятных ощущений, возникающих из-за проблем с носом.
3 продукт: имбирь. Для лечения заложенности имбирь подходит идеально – в нем присутствуют очень сильные противовоспалительные и антиоксидантные компоненты.
4 продукт: хрен. Фитонциды хрена помогают справиться с болезнетворными вирусами и бактериями.
5 продукт: куриный бульон с овощами. Его употребление снимает интенсивность воспалительных процессов, параллельно защищая от приступов кашля.
6 продукт: яблочный уксус. Его разводят с водой, подогревают раствор, немного остужают, - и вдыхают носом.
7 продукт: острые специи. Их употребление позволяет «пробить» преграду в виде заложенности и облегчить дыхание. Кроме того, специи, как правило, обладают противовоспалительным действием.
8 продукт: цитрусовые. Витамин С, который находится в этих продуктах, активизирует защитные силы организма.
9 продукт: вода. Попробуйте при заложенности носа попить горячую воду, результат приятно удивит.
10 продукт: лук. Очень экономичное домашнее средство от заложенности носа. Лук чрезвычайно богат фитонцидами – растительными веществами, уничтожающими бактерии.
Теги: Донбасс, простуда, продукты
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