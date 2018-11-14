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10 заманчивых вещей, которые не стоит поднимать на улице
Когда мы были детьми, то часто находили на улице всякую всячину: чужие игрушки, булавки, монетки. И если это приносили домой, то здорово попадало от родителей. Они строго-настрого запрещали подбирать чужие вещи на улице. Но даже взрослому человеку сложно удержаться от соблазна поднять с земли золотое кольцо или кошелек. Почему этого лучше не делать?
1. Чужие наушники
Очень часто в общественном транспорте или на улице кто-то теряет наушники и гарнитуру. Даже если они очень дорогие и ну очень хочется забрать их себе, подумайте, зачем вам проблемы со здоровьем? Это все-таки очень личные вещи и через них можно легко заразиться не только стрептококками и стафилококками, но и даже фурункулезом. Совершенно неизвестно, какой человек носил эти девайсы.
2. Колющие и режущие предметы
Нельзя поднимать на улице нож или любой колющий и режущий предмет. Пускай он кажется очень красивым или полезным в хозяйстве. Вообще любую вещь, которую потенциально можно использовать как оружие, лучше оставить там, где она лежит. Сотрудники правоохранительных органов, а также бывшие заключенные всегда говорят: «Поднял нож - взял чужой срок». Вы же не знаете, вдруг этим ножом убили или ранили человека, а вы его взяли в руку и оставили на нем свои отпечатки пальцев. Можно обрести кучу проблем с полицией.
3. Ювелирные украшения
Подняв с земли любое золотое украшение, вы рискуете стать жертвой мошенников. Откуда ни возьмись, появляется человек и тоже предъявляет права на находку. Предлагает поделить поровну вырученные средства, но вот беда, у него нет времени идти в ломбард. Вы отдаете человеку немного денег, а позже с ужасом выясняете, что это была всего лишь подделка.
Еще существует опасность того, что золотая вещь, которую вы нашли, была у кого-то украдена. А вам хочется потом объяснять полиции, где вы её взяли?
Ну уж если и эти доводы вас не останавливают, то рассмотрим золотые украшения с энергетической точки зрения. Изделия из драгоценных металлов часто используют в приворотах, при наведении порчи и сглаза. С какой стороны ни посмотри – находка счастья не принесет.
4. SIM-карта
Если на земле лежит чья-то SIM-карта, вам она точно не нужна. Очень часто карту выбрасывают специально люди, которые имеют проблемы с банками или с полицией. Воришки тоже побыстрее избавляются от "симки", чтобы хозяин телефона не определил их местонахождение. Забрав себе чужую карту, вы тоже можете попасть под подозрение в воровстве.
5. Животные
Если вы увидели ёжика, красивую гусеницу или другого представителя фауны, будьте осторожны. Не спешите брать их в руки или нести домой. Гусеницы часто могут быть ядовиты, а ежи являются представителями дикой природы и болеют многими заболеваниями, которые опасны для человека. Щенки и котята тоже могут представлять определенную опасность! Если вы хотите им помочь: наденьте перчатки, положите животинку в коробку и отнесите в приют или для начала к ветеринару.
6. Кошелек
Нашли чей-то кошелек - не торопитесь поднимать. Даже если уже несете его в полицию, это не значит, что вы в безопасности. Вас могут подстерегать мошенники. Сначала появится очевидец, а через некоторое время подоспеет - хозяин кошелька, с обвинениями в воровстве.
Возможно, этот кошелек украли у владельца и вытащили всё ценное, а крайним можете оказаться именно вы. Кстати, еще наши предки замечали закономерность: если нашел деньги и взял их себе - потеряешь потом гораздо больше.
7. Шприцы и иголки
Категорически нельзя трогать голыми руками, брошенные кем-то иголки и шприцы. Даже если вам срочно нужно их выкинуть, сделать это можно только в перчатках. Этот факт известен всем, но лучше лишний раз повторить. Не рискуйте своим здоровьем: конечно, СПИДом вы вряд ли заразитесь, а вот вирусным гепатитом – вполне.
8. Рация
Рации, и предметы, их напоминающие, тоже не рекомендуется поднимать, а тем более пытаться поговорить. Именно в связи с повышенной террористической угрозой! Известны случаи, когда такая находка заканчивалась взрывом. или долгими разборками со спецслужбами. Самое лучшее, что вы можете сделать – это сообщить о потерянной рации в правоохранительные органы.
9. Непонятные металлические предметы
Война иногда напоминает о себе и в наши дни. Люди могут наткнуться на боевой снаряд даже у себя на даче. Грибники в лесах иногда находят: гранаты, снаряды и даже мины. Если вы обнаружили что-нибудь подобное, необходимо сообщить в полицию и ни в коем случае не трогать этот предмет руками.
10. Чужой крест
Очень нехорошо поднимать чей-то чужой нательный крест, он тесно связан со своим владельцем. У этого человека свои заботы и беды. Поэтому нательное распятие должно быть личным. Каждый человек должен нести свой крест.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суеверие, улица, вещи
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