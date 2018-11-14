7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности

14.11.2018 08:47

Мысли материальны: они формируют наше сознание, меняя окружающую реальность. Мы привлекаем в жизнь те события, о которых чаще всего думаем.

Человек — вершина эволюционной цепочки, и человеческий разум способен на многое. Наше сознание, мысли и действия создают те или иные условия, меняющие реальность. Если ежедневно концентрировать свое внимание на негативных событиях и произносить ненавистные фразы, то именно они воплотятся в жизнь. Ученые выделяют семь основных мыслей, которые приводят к бедности и отчаянью.

Мысли создают реальность

На энергоинформационном обмене построен один из главных законов Вселенной — закон притяжения, который и отвечает за исполнение наших желаний. Нас и пространство вокруг пронизывает различного рода энергия, исходящая от стихий, предметов, космических объектов, животных и людей. Любые информационные потоки способны повлиять на биополе человека, заставив сменить жизненный путь. Но люди забыли о том, что самую мощную энергетику, которая помогает трансформировать реальность, излучает сам человек.

Сбывается все, о чем мы думаем. Особенно то, что мы больше всего боимся потерять или хотим обрести. Конечно, многие могут возразить, что никто не желал для себя несчастья безденежья, но это произошло. В каждого человека на подсознательном уровне была заложена вредоносная программа, меняющая мысли. Практически все общество выросло в период действия психологии бедности. Негативная программа крепко прижилась в умах людей. И чем ярче возникающие недовольства, тем серьезнее и страшнее становятся последствия.

На данный момент довольно сложно перестроиться на позитивное мышление, отказавшись от своего опыта и образа жизни. Однако вполне возможно отречься от семи основных фраз и мыслей, влекущих за собой денежные неудачи и материальное разорение.

7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности

Жалость к себе. Психология бедности берет начало с фразы «если не был богатым — то и нечего начинать» и с мыслей о собственной некомпетентности, трансформирующихся в сочувствие к себе. Комплексы и страхи порождают внутреннюю неуверенность, зависть и заниженную самооценку. Когда человек уверен в том, что быть бедным ему было написано на роду, то как вы думаете — чем ответит Вселенная? Если вы хотите обречь себя на вечную бедность, то продолжайте роптать на судьбу и говорить о том, что для хорошего достатка вам не хватает опыта и деловой жилки.

Алчность. Бедный человек — жадный человек. Желание как можно больше сэкономить, которое доходит до абсурда и упирается в поиск товара на несколько рублей дешевле, — вовсе не симптом рассудительности и экономичности, а привычка нищего. Избавьтесь от фразы «копейка рубль бережет». Щедрость — залог богатства.

Ненавистная работа. Люди притягивают к себе финансовые неудачи за счет нелюбимой работы и неподходящего места в жизни. Каждому из нас необходимо быть нужным и значимым в обществе. Однако работа для большинства людей — лишь источник дохода. Успешные люди во главу угла ставят внутреннюю удовлетворенность от рабочего процесса и уже потом материальное вознаграждение. Отрекитесь от фразы «тяжела работа, да оплата хороша».

Деньги правят миром — так думают нищие люди, считая, что за деньги можно купить счастье, успех и благополучие. На практике же статусные вещи только отдаляют человека от истинного предназначения. Успешные люди измеряют богатство в других, более высоких эквивалентах.

Расточительство. Бедный человек мыслит примитивно, считая, что кредиты и долговые обязательства помогут ему прикоснуться к материальной независимости. На самом деле это губительная практика. Показатель успешности — это отсутствие погони за быстрыми и легкими деньгами. Забудьте о фразе «все и сразу», лучше помните о том, что нельзя стать богатым в один момент.

Большие амбиции. Нет ничего легче, чем думать о себе как о знатной персоне, заслуживающей большего. Но успешного человека красит скромность и реальные цели. Нельзя строить себе воздушные замки и ожидать повышения по карьерной лестнице буквально за неделю. Жажда моментальной выгоды — признак бедности. Только неудачники верят в быстрый финансовый успех, без поражений.

Негатив. Бедняков объединяет одно — общая точка зрения и привычка роптать на судьбу. Люди, переполненные негативом, во всем обвиняют правительство, коррупцию, дискриминацию прав и систему. Тяжело достичь успеха только тем, кто привык видеть и замечать лишь отрицательные стороны жизни. Человек — кузнец своего счастья, а значит, сможет найти выход из любой ситуации, главное — захотеть.

Следует учесть, что за один день перестроить свое мышление просто невозможно. Многие так долго идут рука об руку с негативными программами, что они становятся частью их мыслей. Тренируйтесь мыслить позитивно при помощи аффирмаций, и у вас непременно все получится.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru