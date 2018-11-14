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Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа
Заболевшие выздоравливают дольше.
Строго говоря, простуда - это бытовое название для многих болезней, сопровождающихся насморком, общим недомоганием и иногда повышением температуры, головной болью, ознобом и ломотой во всем теле. Примерно те же признаки могут свидетельствовать о том, что вас посетил грипп.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на umnaja.
Поскольку чаще всего пациент сам ставит себе диагноз, он легко может спутать обычную простуду и грипп.
Как показали наблюдения врачей, в частности лабораторной группы медиков из Чикагской детской больницы Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital, наиболее подвержены простудам и разным видам гриппа дети в возрасте от 0 до 14 лет. Они переносят заболевание тяжелее, их организм еще не может активно противостоять воздействию вирусов и микробов, иммунитет работает не в полную силу. Как правило, из 100 заболевших простудой или гриппом пациентов вышеуказанной возрастной группы в течение недели наблюдается улучшение самочувствия всего у 35-38 процентов. Остальные заболевшие выздоравливают дольше, болезнь продолжается до двух-трех недель, и в дальнейшем у них развиваются разные осложнения.
Исследования взрослых пациентов в клинике Миннеаполиса Abbott Northwestern Hospital показали, что из 100 заболевших гриппом в возрасте от 14 до 35 лет легче всего переносят недомогание и выздоравливают при правильном лечении в течение 7-10 дней до 45 процентов мужчин и женщин. В более старшем возрасте исследования затруднены наличием у пациентов сопутствующих и хронических заболеваний.
Врачи общей практики из медицинского центра Cincinnati Children’s Hospital Medical Center выделили наиболее характерные признаки простуды, которые помогут отличить ее от гриппа. Если человек промочил ноги или озяб, у него уже в течение нескольких часов могут появиться неприятные симптомы: першение в горле, нарастающий насморк с выделениями из носа, кашель. Температура может быть в пределах нормы или подниматься незначительно и медленно. Такое развитие болезни, особенно если вы не контактировали с чихающим человеком, скорее всего, и есть та самая простуда, которая требует лечения антибиотиками в сочетании с общеизвестными народными средствами.
Однако назначать антибиотики может только врач, конечно, после проведения соответствующих анализов. В том случае, если у человека все же окажется грипп, которому простуда всего лишь предшествовала, антибиотики не только не помогут, но и могут нанести организму вред - на вирусы они не действуют, человеку потребуется лечение противовирусными препаратами.
Распознать симптомы гриппа можно по резко нарастающей температуре (за несколько часов она может подняться до 38-39 градусов), очень болезненной ломоте во всем теле, сильной головной боли, покраснении глаз и ощущении их жжения. Многие признаки гриппа схожи с симптомами аллергии - это и помогает отличить опасное вирусное заболевание от бактериальных простуд и острых респираторных заболеваний.
К прочим возможным (но не обязательным) признакам гриппа могут относиться общая слабость, тошнота, сонливость, жажда. В некоторой степени снизить эти неприятные ощущения поможет обильное питье - оно выводит токсины из организма. Но важно помнить, что простуда может и предшествовать гриппу, и сопровождать его, и даже настигнуть человека после выздоровления от гриппа -ослабленный болезнью организм не в состоянии противостоять в должной мере «нападению» бактерий. И конечно, для быстрейшего выздоровления необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, описав ему симптомы как простуды, так и гриппа, который человек у себя может заподозрить.
Теги: Донбасс, простуда, грипп, медицина
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