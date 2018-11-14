Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились

14.11.2018 22:04

Число дня вашего рождения имеет важное значение для определения личности человека, уверены в lifter и Noutati. Используя информацию, которую несет в себе это число, можно выработать образ действий на основе реально заложенных врожденных качеств. То есть единственно результативный.

День 1.

Если вы родились в первый день месяца, вы настоящий лидер - амбициозный человек с сильнейшим желанием добиться успеха. Вы независимы и не любите никаких ограничений. Рутина расстраивает вас - вы пионер, игрок, инициатор. Вы очень креативны, мыслите быстро, и имеете врожденные деловые инстинкты.

День 2.

Если вы родились во второй день месяца, вы являетесь чувствительным, интуитивным и дипломатическим лицом. Вы знаете обо всем, что происходит вокруг вас, и на вас может легко влиять окружающая среда.

Ваши таланты - это дипломатические способности, способ формирования и поддержания отношений. Вы любите и умеете поддерживать гармонию во всех отношениях, которые у вас есть.

День 3.

Если вы родились в третий день месяца, вы творческий человек, у вас сердце художника, и вы можете преуспеть на литературном, визуальном или музыкальном поприще, даже это просто хобби. У вас врожденный талант делать цветочные композиции.

День 4.

Если вы родились в четвертый день месяца, вы трудолюбивый и добросовестный человек. Вы прагматичны и очень осторожны в своих действиях. У вас высокие жизненные принципы, вы ответственны и дисциплинированы. Вы серьезно относитесь к своим обязательствам, и вы очень этичны. Вы горды, но не высокомерны.

День 5.

Если вы родились в пятый день месяца, вы человек, который любит приключения и путешествия. Вам очень любопытно, и вам нравится бывать в экзотических местах и встречаться с новыми людьми.

Вы умеете коммуницировать, и вы можете быть отличным менеджером по продажам. Вы легко адаптируетесь, хорошо относитесь к другим и преуспеваете в таких направлениях, как общественные отношения, маркетинг или письмо.

День 6.

Если вы родились в шестой день месяца, вы являетесь человеком с врожденным талантом улаживать конфликты между людьми. Вы инстинктивно чувствуете, где равновесие, и как прийти к общему знаменателя в решении тех или иных проблем.

День 7.

Если вы родились в седьмой день месяца, вы сосредоточитесь на том, чтобы найти смысл жизни. Вы аналитичны и рациональны, и больше полагаетесь на ощутимые вещи, чем эмоции и чувства. Вам кажется, что сентиментальные люди незрелые и непредсказуемые.

День 8.

Если вы родились в восьмой день месяца, у вас врожденный талант к бизнесу и умение зарабатывать деньги. Вы оригинальны и креативны, смелы и конкурентоспособны. Но для вас опасно участвовать в равном партнерстве.

Вы эффективны в крупномасштабных проектах, и вы хороший лидер. У вас есть врожденный организационный талант, вы можете управлять крупнейшими предприятиями и организациями.

День 9.

Если вы родились в девятый день месяца, вы идеалистичны, милосердны и креативны.

Вы можете добиться успеха в художественной или гуманитарной сфере. Возможно, вам нелегко адаптироваться к обществу, и вам может потребоваться много времени, чтобы найти свой собственный путь. Вы можете легко выразить свои чувства, но иногда вы можете быть довольно драматичными.

День 10.

Если вы родились в десятый раз, вы амбициозны и готовы к независимости. У вас есть задатки лидера и вы хотите успеха.

Вы имеете смелость, чтобы следовать за вашими мечтами, и терпение, чтобы преодолеть препятствия и получить независимость, о которой вы мечтаете. У вас острый ум, у вас есть аналитическое мышление и управленческие способности. Вы хороший организатор, и вы умеетеследовать строгому плану.

День 11.

Если вы родились 11-го числа месяца, вы идеалистичны и следуете своим инстинктам. Вы можете быть хорошим консультантом или терапевтом, потому что вы хорошо понимаете людей и видите их внутренние чувства. Вы чувствительны и эмпатичны.

День 12.

Если вы родились 12-го числа, у вас есть художественные наклонности, которые вы проявляете во всех аспектах своего существования: вы художник, когда вы готовите, вы художник, когда вы украшаете, вы художник, когда говорите истории, шутите или делаете замечания.

У вас кипучая энергия, и вы восстанавливаетесь быстрее, чем другие люди. Вы восторженны, и можете сделать свою карьеру в художественной сфере или в продажах.

День 13.

Если вы родились 13-го числа, вы - убежденный семьянин, вы привержены ценностям и традициям своей семьи. Любите практичные и долговечные вещи. Вы любите жить на природе, общаться с красотами мира и наблюдать, как он работает.

Вы идеальный организатор, вы быстро фокусируетесь и склонны перевыполнять работу. Вы дисциплинированы, и люди могут положиться на вас.

День 14.

Если вы родились 14-го числа, вам нравятся проблемы, изменения и путешествия. Вам становится скучно, и вам необходимы перемены. Вы легко адаптируетесь, и вы можете добиться успеха в карьере писателя или редактора.

Вы общительны, и вам нравится работать с другими людьми, если они не налагают на вас ограничений.

День 15.

Если вы родились 15-го числа, у вас есть особый художественный талант и дар быстрого изучения иностранных языков. Вам нравятся визуальные искусства - живопись, каллиграфия или скульптура. Вы хотите все лучшее для себя и своей семьи, и вы стремитесь иметь это.

Вы щедры и преданы своим детям и делаете все возможное, чтобы дать им любовь и стабильность.

День 16.

Если вы родились 16-го числа, вы ориентируетесь на философские и духовные аспекты жизни. Вас привлекает непостижимое и неведомое, и в некоторой степени вы чувствуете себя немного «внеземным» на Земле. У вас аналитический ум, и вам нравится выходить за пределы вещей.

Вы умеете сосредотачиваться, изучать мельчайшие детали интересующей вас темы.

День 17.

Если вы родились 17-го числа, вы амбициозны и обладаете финансовым чутьем. Вы оригинальны, и можете генерировать идеи, которые революционизируют мир. Вы очень независимы, у вас суровое суждение, вы отличный менеджер и организатор.

День 18.

Если вы родились 18-го числа, вы лидер, хороший менеджер, способный организовывать и вдохновлять других. Вы талантливы в таких областях, как политика, религия, искусство и справедливость. Вы очень креативны и понимаете людей. Вы любите путешествовать и получать новые впечатления.

У вас добрая душа, и вы мечтаете помочь всем, улучшить свою жизнь.

День 19.

Если вы родились 19-го числа, у вас развито чувство независимости. Вы хотите добиться успеха в жизни и не зависеть от других. Вы очень амбициозны и мотивированы на успех и силу. Вы уверены в своих силах, и вам нравится поощрять и направлять других.

Вы всегда готовы пойти на риск, надеясь, что финал ознаменуется долгожданным успехом и независимостью.

День 20.

Если вы родились 20-го числа , вы очень чувствительны и внимательны к потребностям других людей, даже когда они пытаются замаскировать свои истинные чувства. На вас легко влиять, и вы часто меняете свои взгляды. Вы не очень уверенно стоите на ногах, и нуждаетесь в любви, ласке и поддержке.

День 21.

Если вы родились 21-го числа, вы проявляете творческий подход и хотите добиться успеха. У вас богатое воображение, и вам нравится говорить, но вы также можете и писать. В любви вы страстны, но вы можете стать очень холодным, если не получите желаемого.

День 22.

Если вы родились в 22-й день месяца, у вас есть потенциал лидера, организатора и первооткрывателя. У вас хорошая интуиция, вы практичны и идеалистичны, и вам удается превратить в реальность все, что вы создаете в своем уме.

День 23.

Если вы родились 23-го числа, вы в восторге от перемен. Не останавливайтесь на одном месте, потому что вы не будете чувствовать себя живым. Приключения заставляют вас жить полной жизнью. Вы легко адаптируетесь к любой ситуации, общаетесь с легкостью, и вы можете быть отличным автором, издателем или агентом по продажам.

День 24.

Если вы родились 24-го числа, вы являетесь убежденным семьянином, и имеете врожденный талант поддерживать равновесие и гармонию в отношениях. Вы чувствительны к эмоциям других и хотите доказать свою любовь.

День 25.

Если вы родились 25-го числа, вы разумны и познаете жизнь в логическом и интеллектуальном плане. У вас прекрасная интуиция, к которой вы должны прислушиваться. Вы можете изучить предмет в мельчайших деталях, чтобы прочувствовать ситуацию. Вы чувствительный человек, но вы не показываете свои чувства.

День 26.

Если вы родились 26-го числа, вы можете стать успешным в бизнесе. Ваш подход является оригинальным, креативным и смелым. Вы хороший организатор, и у вас есть умение анализировать картину в целом, не пропуская деталей.

День 27.

Если вы родились 27-го числа месяца, вы сильный человек. Вы можете быть отличным менеджером, способным организовывать большие команды и мобилизовывать людей. Вы также можете заниматься карьерой в политике, религии или законе. Вы креативны и понимаете людей легко. Вы любите путешествовать и заниматься благотворительностью

День 28.

Если вы родились 28 числа месяца, вы любите работать в команде. Вам легко убедить людей следовать вашим указаниям. Вы идеалистичны, независимы и амбициозны. У вас есть аналитическое мышление, вы легко планируете, и вы можете руководить большими командами.

День 29.

Если вы родились 29 числа месяца, у вас прекрасная интуиция, и вы редко ошибаетесь, если слушаете ее. Вы увлечены духовным и философским миром, вас привлекают силы бесконечной Вселенной. Вы можете быть отличным консультантом, целителем или терапевтом. У вас есть дар вдохновлять других, вы проницательны и мудры.

День 30.

Если вы родились 30-го числа, вы созидательны, у вас душа художника, и вы можете преуспеть в таких областях, как письменность, визуальное или драматическое искусство. Если вы не сделаете карьеру в одной из этих областей, вы сделаете ее своим хобби

День 31.

Если вы родились 31-го числа, вы твердо стоите ногами на земле, и у вас развито чувство долга. Вы любите природу во всех ее формах. У вас талант организатора и менеджера, вы умеете следить за деталями. Вы - рабочий, добросовестный, дисциплинированный. И у вас отличная память.