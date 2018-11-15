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Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона
15.11.2018 18:54
Во Всемирную сеть попали последние прижизненные фотографии недавно скончавшегося российского певца Иосифа Кобзона.
Фотографиями артиста поделилась российская актриса Алика Смехова.
В своем Instagram Алика Смехова выложила несколько фотографий со своего дня рождения, на которых запечатлен Иосиф Кобзон. Снимки датированы мартом 2018 года.
Месяц спустя, в апреле 2018-го, Кобзона госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Уже 27 июля певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Врачи оказались бессильны: 30 августа 2018 года Иосиф Кобзон скончался.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, фото, Кобзон, артисты
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