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Что делать с мужем-детоненавистником
Психологи рассказали, как лучше поступать женщине, муж которой напрочь отказывается от перспективы становиться отцом. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».
Специалисты отметили, что единственно верным решением в данной ситуации может быть лишь поход к психотерапевту. Лучше всего, если инициатором посещения консультации будет сам мужчина. Если же за помощью обращаются его близкие, то вероятность улучшений крайне мала. Стоит отметить, что для женщины отказ мужа от рождения детей может стать очень большой травмой и проблемой. Иногда представительницы прекрасного пола пытаются изменить ситуацию к лучшему, беременея путём обмана. Однако психологи уверяют никогда этого не делать. Неожиданное заявление будущей матери об их скором будущем могут повергнуть мужчину в настоящий шок.
Далее события будут развиваться согласно нескольким сценариям. В первом случае, незапланированная беременность приведёт к ухудшению качества отношений внутри пары. Согласно второму сценарию, на свет появится нежеланный для мужчины ребёнок, который обречён на страдания из-за равнодушия отца. В третьем случае, неожиданная беременность грозит для семейной пары разводом.
Теги: Донбасс, муж, психологи
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