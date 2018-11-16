Ложные утверждения, известные с детства

16.11.2018 15:22

Психологи отметили, что ещё в детском возрасте в наши головы вкладывают информацию о правильности некоторых утверждений, которые впоследствии портят нам жизнь. Так пишетreplyua.net, ссылаясь на «24 канал».



Специалисты заявили, что больше всего вреда приносит убеждение в том, что во всём нужно быть первым. Не отстаёт по уровню негативных последствий и утверждение в необходимости быть идеальным во всех аспектах. Психологи считают, что из-за следования первому «правилу» люди становятся заядлыми перфекционистами. Среди них больше всего карьеристов, которые ставят на второе место всё – от семьи до своего здоровья. Такие люди часто страдают от психических расстройств и болезней, ими порождённых.



А вот человек, который пытался всегда во всём слушаться старших, медленно превращается в раба. Он неспособен на высказывание собственного мнения, потому что у него такового нет. Такие люди склонны ставить себе диагнозы согласно сообщениям на форумах, а также жениться на тех, кто нравится их маме.