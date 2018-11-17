Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года

17.11.2018 13:10

Гороскоп на неделю поможет вам не оступиться и потратить свое время на правильные вещи. Указания и советы астрологов подскажут каждому из Знаков, как преодолеть трудности и стать успешнее и сильнее.

Эту ноябрьскую неделю неплохо провести, разбираясь с накопившимися личными делами: немного эгоизма в ближайшие семь дней никому не помешает. Постарайтесь избежать перетягивания на себя чужих проблем, если вы хотите остаться на плаву.

Овен

В целом предстоящая неделя для представителей этого Знака окажется благоприятной. 22 числа Овнов могут подстерегать опасности в амурной сфере. Конец недели будет удачным, потому что большинство дел завершится в пользу Овнов, а неприятности обойдут их стороной. Преодолеть сложности в любви в середине недели поможет шестое чувство.

Планеты и звезды будут находиться в относительной гармонии, поэтому амбициозным и уверенным в себе Овнам повезет больше остальных. С другой стороны, это привлечет больше внимания недоброжелателей, поэтому лучше предусмотреть все возможные неурядицы заранее и поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза.

Телец

У Тельцов астрологи отмечают возможное повышение эмоционального фона. В этот период развитая эмпатия опасна, она не даст представителям Земного Знака расслабиться как следует. В остальном неделя будет стабильной и предсказуемой, весьма удачной и в целом положительной и гармоничной. Особые дни — 21 и 22 ноября. Их лучше посвятить делам, хотя и для романтики они подойдут просто идеально.

23 числа энергетический фон возрастет многократно, но это не помешает Тельцам улучшить свое настроение и как следует отдохнуть. Свести к минимуму неприятности на фоне активности звезд и планет поможет осторожность. Выходные смело можно использовать для поиска второй половинки и получения знаний.

Близнецы

У Близнецов намечается очень спокойная и размеренная неделя. Исключение составляет 22 число, четверг. В этот день могут случиться либо серьезные перемены, либо досадные провалы, к которым сложно подготовиться заранее. В этот день окружающие покажутся негативно настроенными и непредсказуемыми. Три надежных способа защиты от негативной энергетики помогут представителям этого Знака Зодиака.

Неделя прекрасно подходит для смены обстановки. Особенно напористые Близнецы смогут изменить свою жизнь к лучшему, устремив свой взгляд вперед и забыв о былых обидах. Каждый день недели можно заполнить как работой, так и отдыхом. Тем Близнецам, которые находятся в отношениях, лучше ценить внимание любимого человека.

Рак

Эта неделя просто создана для того, чтобы идти к своим целям. Звезды и планеты пророчат Ракам период повышенной продуктивности и успех в самореализации. Важно сохранять золотую середину во всем, особенно в целеустремленности, чтобы та не переросла в слепое упрямство. В любви важно, чтобы со стороны Раков не было ни сильной навязчивости, ни полного безразличия.

Середина и конец рабочей недели станут для Раков невероятно продуктивными. В начале недели лучше пользоваться ритуалами на удачу. Они сведут к минимуму вероятность появления непредвиденных проблем. Суббота, согласно прогнозам специалистов сайта dailyhoro.ru, будет очень стабильным днем для большинства Знаков, включая Раков. В выходные рекомендуется сменить обстановку и забыть о насущных делах и бесконечных обязанностях.

Лев

Первые три дня недели окажутся непростыми для Львов. Они будут весьма трудными для интеллектуального труда. Напряженный умственный труд лучше перенести на пятницу и четверг, когда звезды и планеты станут более созидательными. Уже с самого понедельника эксперты советуют пользоваться аффирмациями на удачу, чтобы Львам удалось избавиться от вирусных программ.

Вторая половина недели, начиная с 22 числа, станет удачной для покупок, финансовой деятельности, работы, общения, домашних дел. В выходные можно смело устраивать вечеринки, приглашать гостей к себе домой, устраивать свидания.

Дева

Девам на этой неделе необходимо опасаться разногласий в семье. Заговоры от ссор и скандалов сделают свое дело, защитив представителей этого знака и их близких от проблем. Неделя хорошо подходит для размеренной работы, спокойных дел. Начинать новые проекты пока не стоит, как и впутываться в авантюры, завязанные на деньгах.

Неделя опасна для тех, кто будет давать ход эмоциям. Желательно быть спокойнее и предусмотрительнее. Все самые важные решения астрологи советуют принимать на холодную голову, не спрашивая ни у кого советов и не полагаясь на одну только интуицию. Не стоит планировать никаких важных встреч и мероприятий.

Весы

Это будет невероятно позитивная неделя для Весов. Астрологи не видят никаких конфликтов между планетами и звездами, поэтому единственной проблемой, и то лишь в первые пару дней недели, будут скачки настроения. Поднять его помогут несколько действенных способов. Неделю можно использовать как угодно — можно укрепить отношения с близкими, а можно сфокусировать внимание на работе.

Эти семь дней благоприятны для сферы творчества, духовного роста, саморазвития, получения знаний. Есть вероятность появления соблазнов, но звезды помогут справиться с ними. Малознакомые люди могут быть полезными, но лучше не открывать душу первому встречному, а сначала присмотреться к нему.

Скорпион

Неделя прекрасно подойдет Скорпионам, которые хотят начать новую жизнь. 21 и 22 ноября — самые опасные дни, которые стоит посвятить размеренным делам и душевному отдыху. В остальное время лучше также не забывать об осторожности. В начале недели можно заняться самоанализом. Астрологи считают, что пришло время посмотреть правде в глаза и избавиться от страхов, которые мешают идти вперед.

Несмотря на то, что рискованных и опасных дней у Скорпионов будет больше, чем безоблачных, эта неделя играет очень важную роль для будущего представителей этого Знака. Пока не стоит проводить работу над ошибками, оставив все самые сложные дела на следующую неделю.

Стрелец

Позитивные изменения ждут Стрельцов в воскресенье. Это будет день, когда можно освободиться от иллюзий, чрезмерной чувствительности и разорвать круг, который заставляет Стрельцов пребывать в зоне комфорта. Астрологи сообщают, что звезды и планеты готовят представителям этого Знака сюрпризы, но однозначно прогнозировать их раньше срока нельзя.

Чтобы оставаться на позитивной волне, Стрельцам лучше не общаться с негативными людьми. В том случае, когда это неизбежно, можно пользоваться советами по восстановлению сил и энергетики после неприятного общения. Эксперты отмечают, что пришло время выполнения данных ранее обещаний, а также романтики и активного поиска второй половинки.

Козерог

21 число — пик энергетики Козерогов на этой неделе. Это будет благоприятный день, поэтому его лучше посвятить самым важным и самым приятным делам. Остальные дни могут оказаться неподходящими для новых начинаний и дел, требующих высокой умственной концентрации. Впрочем, для физической активности неделя тоже подходит далеко не лучшим образом. У большинства проблем будут сугубо духовные причины, так что улучшать жизнь лучше именно с этой стороны.

Астрологи советуют Козерогам свести к минимуму общение с незнакомцами. На этой неделе могут появиться проблемы с внутренним чутьем, на которое лучше пока не рассчитывать. Можно заняться домашними делами, уборкой, умеренными покупками в интернете и духовными практиками.

Водолей

На этой неделе у свободных Водолеев есть шанс встретить свою вторую половинку. Чтобы отличить правильный выбор от неправильного, можно воспользоваться проверкой совместимости посредством гадания на бумаге. Вселенная пророчит глобальные изменения и повышение позитивной энергетики в воскресенье. Ждать у моря погоды не стоит — нужно начать действовать уже в будни и в субботу.

Чем ближе конец недели, тем выше риск совершить какой-нибудь необдуманный поступок. Водолеям нужны выдержка, терпение, трудолюбие и мотивация. На этом будет строиться их удача во всех сферах жизни. Астрологи советуют избегать публичных ссор и всплесков ревности.

Рыбы

Неделя крайне удачна для Рыб. Ощутить на себе любовь и позитивное расположение планет получится 21, 22, 23 и 24 числа, а в воскресенье и вовсе станет днем глобальных, но невидимых изменений. Весь мир вокруг Рыб преобразится, расцветет и заиграет всеми красками. Небесные тела нейтрализуют негатив друг друга, поэтому неожиданные проблемы сведутся к минимуму.

Эту неделю лучше провести с максимальной пользой. Советы экспертов в области биоэнергетики помогут Рыбам избавиться от лени и апатии. Не стоит бояться работы и постоянной занятости. Чем больше дел люди этого Знака решат, тем ближе они окажутся к неподдельному и искреннему счастью.

Источник from-ua