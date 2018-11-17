Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»

17.11.2018 16:26

В Украине любая проблема немедленно превращается в политическую тему, даже если речь идет о покупке автомобиля. Пару лет назад «евробляхеры», требующие снижения стоимости растаможивания иномарок, объединились для координации своих акций в общественную организацию «Авто Евро Сила». Прошлым летом они выставили Верховной Раде уже политические условия, потребовав льгот для участников АТО и запрета на торговлю с Россией. А теперь собираются создать собственную партию с прицелом на участие в выборах 2019 года самостоятельно или в блоке с другими.

Украинские автосхемы

Еще каких-то 30 лет назад в Украине автомобиль был роскошью, а подавляющее большинство громадян добирались на работу или за город общественным транспортом. Поэтому даже в Киеве никто не слышал ни о каких дорожных пробках, а во дворах, на месте нынешних парковок, были детские площадки и цветники.

Сегодня в стране более 6,9 миллионов автомобилей, а их среднее число на 1000 жителей колеблется от 360 в столице до 140 в глухой провинции. Увы, новыми (выпуска 2017-2018 г.г.) из них являются лишь 170 тысяч, то есть всего 2,5%. Чуть более миллиона авто имеют «гарантийный» возраст (выпуска 2010-2016 г.г.), остальные же примерно поровну распределены в категории «старые» (2000-2010 г.г. выпуска) и «очень старые» (90-е годы, советские времена). Средний возраст украинского автомобиля составляет 16 лет (5,6 лет в Польше и 11,4 в США), и имеет тенденцию к увеличению, поскольку сейчас украинцы предпочитают покупать более дешевые б/у автомобили.

Эта статистика объяснятся двумя причинами. Первая – бедность населения Украины, которому нынче не по карману даже «социальные» авто. 10% состоятельных (по украинским меркам) граждан владеют почти половиной автопарка страны, у них показатель «моторизации» составляют 2 автомобиля на семью, в то время как у 90% малоимущих и нищих сограждан автомобиль имеет лишь треть семей. Соответственно, в первой категории автомобили более новые и дорогие, во второй – дешевый старый хлам, перманентно нуждающийся в ремонте.

Вторая причина заключается в завышенной стоимости иномарок. Вообще, в Украине слово «иномарка» режет слух, поскольку по причине изначальной убогости отечественного автопрома, иномарками тут считается всё, кроме «луазов», «запорожцев» и «таврий», давно снятых с производства. Даже российские ВАЗы и корейские «Дэу», которые собирались на украинских заводах Петра Порошенко («Укрпроминвест») и Тариэла Васадзе («АвтоЗАЗ»).

И всё же в Украине есть иномарки и иномарки. Ограниченный ряд иностранных моделей собирали на украинских предприятиях: либо «отверточной» крупноузловой сборкой («semi knocked down»), либо полной сборкой из мелких комплектующих («complete knock down»). Так, предприятия Петра Порошенко были официальными дистрибьюторами российского ВАЗа и корейской KIA. Васадзе собирал «Daewoo Lanos», «ЗАЗ-Chery» и «Chevrolet Aveo». «Автоинвестстрой» Дмитрия Святаша ввозил по частям и собирал в Кременчуге китайские «Great Wall» и корейские «SsangYong», а также российские «волги» и «УАЗы». Фирма «Еврокар» (Олег Боярин, Василий Горбаль) собирала методом «semi knocked down» популярные «Шкоду», «Фольксваген», «Ауди» и «SEAT».

Эти «отечественные производители» еще в начале «нулевых» создали схему, существующую до сих пор, и ставшую главной проблемой украинского авторынка. Они пролоббировали в правительстве очень большие пошлины и сборы, налагаемые на ввозимые иномарки. Тут уже подразумеваются другие иномарки – не собранные в Украине по деталям, а ввезенные в страну целиком, как абсолютно новые (продукция европейских и российских автозаводов), так и б/у, купленные украинцами в Евросоюзе по дешевке.

Пошлины, тарифы на «растаможку», НДС и прочие поборы повышали стоимость въехавшей в Украину иномарки на несколько тысяч долларов. Казалось бы, это делается для поддержки того самого «отечественного производителя», но ведь в реальности его не существовало, потому что под его маской выступали Порошенко, Васадзе и Горбаль с Боярином, собиравшие ВАЗы и «Шкорды» из ввезенных запчастей.

Но этим их схема не ограничивалась. Пользуясь тем, что «растаможка» влетала украинцам в копеечку, а на самые подержанные и дешевые иномарки еще и наложили экологические ограничения Евро-4 и Евро-5, что в целом очень сильно подняло цены на иномарки, эти «отечественные производители» значительно повысили стоимость своей продукции. Также, еще в 1997 году, автозаводы Порошенко и Васадзе были освобождены от уплаты НДС с ввозимых импортных комплектующих. Вся тяжесть этого налога ложилась на плечи украинского покупателя, для которого стоимость автомобиля возрастала на 20%.

В итоге произведенный в Украине «ЗАЗ-Chery» стоил столько же, сколько в Европе или России нормальный автомобиль более высокого класса! То есть украинцев обдирали как липку – с одной стороны «автопроизводители», завысившие цены в полтора и более раза, с другой стороны держава, сдиравшая по несколько тысяч долларов за растамаживание купленных в ЕС иномарок.

Как обойти закон?

Голь на выдумки хитра, а разбогатевшая на различных комбинациях бывшая голь вообще богата самыми невероятными идеями. Хотя украинские автомобильные олигархи и подкупленные ими чиновники, казалось бы, создали совершенно надежную схему, в ней нашлась одна лазейка – через которую в Украину и хлынул поток «евроблях».

Всё очень просто: если «растаможка» иномарки стоит бешенных денег, то её просто не растаможивают, она остается автомобилем с европейской регистрацией. Таким методом украинцы показывали закону дулю еще в 90-х, разъезжая на машинах с немецкими номерами. Однако потом был принят закон, запрещавший украинскому гражданину иметь в личном пользовании автомобиль, зарегистрированный за границей, а первых «евробляхеров» ловили ГАИ и «Кобора».

Ничего, эти ограничения тоже вскоре обошли! Для этого в Польше и Латвии «ушлыми людишками» создавались фиктивные фирмы. За относительно небольшую плату (до 1000 евро) они могли оформит украинца «внештатным сотрудником» этой фирмы (например, рекламным агентом), оформить на эту фирму купленный в Европе автомобиль, и оформить это авто по генеральной доверенности в «служебное пользование» фиктивному работнику фиктивной фирмы. Данная схема не единственная, но наиболее популярная и простая.

Вот так в Украине появились тысячи автомобилей с польскими и прибалтийскими номерами, прозванными «бляхами» (blachy – польское прозвище жестянок автомобильных номеров). По состоянию на май 2018 года их было 364 тысячи, и это только классических «евроблях». Помимо этого, около 70 тысяч автомобилей оформлены на транзитные номера, и несколько сотен тысяч - как временно ввезенные. Последние в основном принадлежат тем украинцам, которые работают за границей или имеют возможность время от времени ездить туда хотя бы в шоп-туры, пересекая границу и каждый раз оформляя временный ввоз.

Таким образом, закон успешно обошли около миллиона украинцев. С одной стороны, эти законы однозначно неправильны, несправедливы, можно даже сказать коррупционны, направлены на ограбление простых украинцев, и они требуют срочного радикального пересмотра. Но с другой, это всё же законы, а их обход – это если не преступление, то откровенное лукавство, «хитровывернутость», та же коррупция – в которой прямо участвуют «евробляхеры». Откровенно говоря, большинство из них можно было бы привлечь к ответственности за мошенничество.

Но так получилось, что после второго майдана в Украине многое изменилось. Вчерашние гопники стали героями и защитниками, а ловкачи и жулики – активистами и борцами, под высоко поднятыми знаменами патриотизм аи евроинтеграции. И вот «евробляхеры», вместо того, чтобы не светить лишний раз своими «липовыми» номерами, объединились в инициативные группы и начали устраивать публичные акции, выдвигая правительству свои требования.

Шахтерскими тропами

Каждый раз, когда в Украине начинается волна забастовок горняков, вся страна смотрит на них, мягко говоря, отнюдь не с солидарностью. Потому что украинские шахтеры – это социальные эгоисты, они всегда стучали касками исключительно за свои интересы и не желали выходить за их границы. Повысьте им зарплату, повысьте им пенсии, дайте дотации на шахты - а что там вообще происходит в Украине, шахтерам всегда было неинтересно. В своё время Виктор Янукович выразился о них так: рассчитывать на поддержку этих людей в тяжелых политических ситуациях невозможно, они разбегутся сразу же, как только получат свои деньги.

Всё это в такой же мере относится и к «евробляхерам». Причем, если украинские шахтеры это честные работяги, то «евробляхеры» это обошедшие закон комбинаторы, а еще они усиленно давят на патриотизм, в духе нынешнего времени. Так усиленно, что решили всунуть в свои требования не только льготы для АТОшников, но и прекращение торговли с «агрессором». Журналисты уже заметили, что данное требование говорит о высоком уровне патриотизма, но очень низком интеллекте: ведь значительная часть нефтепродуктов и сжиженного газа сейчас поступает из России. На чем же тогда будут ездить эти горе-патриоты? На более дорогом евротопливе?

Требования рядовых «бляхеров» сводятся к максимальному удешевлению растамаживание автомобилей и снятию ограничений по Евро-5, чтобы законно ввозить в Украину более старые авто. По сути, это сугубо личные интересы владельцев «евроблях», хотя их разделяют немало украинцев, которые тоже хотели бы купить автомобиль за границей.

И ведь часть этих требований однозначно правильны и актуальны. Конечно, вряд ли стоит давать разрешение на ввоз в Украину автохлама со всей Европы, но вот снизить стоимость растамаживание до нескольких сотен долларов однозначно необходимо.

Вот только это никак не решит проблему украинского авторынка в целом. А он страдает не только из-за низкой покупательной способности украинцев, но и потому что долгое время находился под пятой Порошенко, Васадзе, Святаша и прочих автомобильных олигархов. Чтобы решить эту проблему, нужно разрушить их схемы, нужно пустить в Украину европейских и азиатских производителей (а не дарить монополию украинским посредникам), которые бы собирали тут машины и продавали их по ценам, не выше чем в Европе. О, да, это уже тоже большая политика – но зато в интересах всей страны, а не только «бляхеров».

Что «евробляхеры» говорят относительно украинского автопрома? Да ничего! Зато активисты «Авто Евро Силы» дадут вам множество советов по прохождению таможни или пригласят вас на очередной митинг с требованием отмены Евро-5. Интересно, как же они собираются в большую политику с такими мелкими вопросами? Это все равно как помогать людям в покупке «буржуек», вместо того чтобы выступать против политики правительства в сфере коммунальных тарифов.

Впрочем, по мнению политологов, если даже «Авто Евро Сила» и станет партией, то она не продвинется дальше уровня мелкого союзника, которого будут использовать для организации автопробегов и автомитингов в поддержку крупных политических сил.

Источник from-ua