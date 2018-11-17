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Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения
17.11.2018 12:30
Люди, которые страдают ожирением, лучше реагируют на борьбу со злокачественными опухолями. Об этом рассказали американские ученые, пишет ДонПресс.
Они провели ряд исследований и выяснили, что люди с ожирением больные раком, быстрее реагируют на препараты, стимулирующие иммунитет.
Оказывается, что лишний вес провоцирует рост рака через те же соединения, на которые нацелена иммунотерапия.
Стоит напомнить, ожирение возникает из-за пассивного образа жизни с малой физической активностью, чрезмерного потребления жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, приема пищи в ночное время, недосыпания, стрессов, приема гормональных и психотропных лекарственных средств.
Теги: Донбасс, ожирение, опухоль, польза
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- Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения 12:30
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