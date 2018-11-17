В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака

17.11.2018 18:41

В преддверии Нового 2019 года многие уже задумываются о выборе наряда. Привлечь в жизнь удачу и благополучие может каждый представитель зодиакального круга, подобрав себе исключительный образ в определенной цветовой гамме.

Год Собаки практически позади, и наступает время встречи нового хозяина - Желтой Свиньи.

Астрологи рекомендуют всем без исключения позаботиться о том, чтобы задобрить символ Нового года, избежать неприятностей и провести 2019 год благополучно. Не ограничивайтесь выбором одежды, учтите украшения, прическу, макияж и другие сопутствующие образу мелочи, пишет slovofraza.com.

По китайскому календарю год Свиньи будет завершающим в 12-летнем цикле, поэтому праздник важно отметить с размахом, в хорошем настроении и компании самых близких людей.

Овнам стоит подчеркнуть особенности своего характера ярким нарядом красного, алого, морковного или оранжевого цвета. Энергичность, напор и смелость не стоит прятать, чтобы Свинья помогла представителям этого знака совладать с эмоциями и направить неуемную энергию в нужное русло.

Овнам не стоит выбирать вычурные костюмы. Лаконичный и даже строгий фасон подчеркнет желание меняться в лучшую сторону. Ткань лучше всего выбирать натуральную, например, струящийся шелк.

Тельцам стоит обратить внимание на лаконичные модели нарядов: платья-футляры, комбинезоны или стиль ретро. Земному знаку зодиака проще выбрать наряд, ведь люди этого созвездия интуитивно чувствуют стиль, который понравится хозяйке нового 2019 года.

Стоит остановить выбор на шерстяных, твидовых, бархатных тканях янтарного, коричневого, бежевого или темно-желтого оттенков. Не окажутся лишними крупные золотые украшения, которые будут гармонировать с праздничной энергетикой.

Строгий и невычурный образ подойдет и Близнецам. Им можно выбрать брючный костюм или простого кроя юбку с блузкой. Дополнить образ можно броскими украшениями, выполненными своими руками или приобретенными у мастера.

Цветовая гамма, которая принесет удачу Близнецам: белый, серебряный, голубой, сиреневый, перламутровый и пастельные неброские оттенки.

Им можно также выбирать парные украшения: пару браслетов, две цепочки, выполненные из серебра.

Привлечь энергетику процветания Раки смогут, выбрав наряд с открытой спиной, отсутствием выреза на груди и длиной не выше колен. В выборе цвета стоит остановить внимание на нежных розовых, белых, светло-желтых, бежевых оттенках.

Дополнить прекрасный образ помогут украшения из жемчуга, а также обувь на небольшом каблуке. Астрологи рекомендуют отказаться от вычурных причесок, отдав предпочтение лаконичному пучку с парой выпущенных и чуть завитых прядей.

Львам - любителям роскоши в новогоднюю ночь можно подчеркнуть свой образ элегантным платьем из дорогой ткани, украшенной блестками, стразами или другими декоративными элементами.

Золотистый цвет наряда не только привлечет внимание покровительницы года, но и сделает Львов достойным украшением вечера. Обратить внимание можно на желтые, оранжевые, фиолетовые, леопардовые расцветки, которые будут также уместны для праздничной ночи.

Практичным Девам можно остановить свой выбор на элегантных классических костюмах бежевого, кремового, коричневого, бордового оттенков. Шелковая или атласная ткань подчеркнет индивидуальность и красоту, а неброские серьги, колье или браслеты из драгоценных металловпривлекут удачу в новогоднюю ночь.

Не забывайте также об аккуратном маникюре.

Весам пойдут изделия из натурального меха, шелка и бархата. Роскошь наряда подчеркнет их стиль, а открытые спина или плечи привлекут внимание со стороны противоположного пола.

Дополнить наряд можно легкой накидкой, придающей шарма и загадочности.

Цветовая гамма розового, бордового, серебристого и серого цветов привлечет удачу. В качестве украшений можно использовать дорогую бижутерию или фамильные драгоценности.

Страстным и энергичным Скорпионам подойдут яркие и сексуальные образы. Обтягивающие платья, юбки или брюки будут прекрасным выбором.

Основными цветами для встречи нового 2019 года станут красный, оранжевый, темно-желтый, фиолетовый, бордовый оттенки. Дополнить образ можно яркими элементами, содержащими металл, перья, стразы и другие эффектные детали.

Новогодняя ночь пройдет у Стрельцов удачно в наряде из струящейся блестящей ткани. Им стоит обратить внимание на одежду из шелка, шифона, атласа.

Дополнят образ необычные драпировки, многослойные варианты юбок или блузок. Цветовая гамма может быть бежевых, розовых, голубых и иных светлых не кричащих оттенков. В качестве украшений можно использовать оригинальные шляпки с вуалью, заколки и броши с натуральными камнями.

Козерогам для привлечения счастья в новом 2019 году подойдут наряды одного цвета пастельных оттенков. Легкие платья или брючные костюмы с цветочными принтами можно разнообразить украшениями из драгоценных металлов.

Козерогам можно сделать акцент на кубах, воспользовавшись яркой красной помадой или переливающимся блеском для губ. Встретить Новый год важно в хорошем расположении духа.

Непринужденность и легкость в общении Водолеи могут подчеркнуть необычным образом, выбрав элегантное платье в пол с глубоким вырезом. Важно выбрать и цвет наряда: черный, белый, бордовый, голубой.

Дополнить наряд можно красивыми украшениями с использованием драгоценных или полудрагоценных камней, а также жемчуга.

Романтичным Рыбам подойдут наряды голубого, бирюзового, белого, светло-желтого, кораллового оттенков. Платье в греческом стиле выгодно подчеркнет загадочность натуры и придаст обаяния.

Дополнить образ можно легкой накидкой и украшениями под цвет глаз. А вот обувь потребуется практичная, чтобы в следующем 2019 году прочнее стоять на ногах.