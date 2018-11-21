5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки

21.11.2018 22:48

Герпес — одна из самых неприятных болезней. Хотя зачастую она протекает в лёгкой форме, проявляясь всего раз в полгода, она всё равно доставляет массу неприятностей, пишет lifter.

Главная особенность этой инфекции — характерная сыпь на губах, которая не только чешется, но и ужасно выглядит.

Предлагаем вашему вниманию 5 народных способов быстро расправиться с этой пакостью:

1. Алоэ.

Это самый простой способ. Сок алоэ прекрасно помогает от проявлений герпеса.

Смазывайте больное место каждые 2 часа или просто прикладывайте к нему отломленный листок.

2. Молоко.

Смочите ватный тампон молоком 1,5% жирности и обработайте поражённый герпесом участок. Не смывайте его водой, пока оно не высохнет.

Повторяйте процедуру каждые 2–3 часа.

3. Перекись водорода.

Если на губе уже успели выскочить волдыри, лучше всего прижечь их перекисью водорода. Делайте это каждые 2–3 часа, пока лицо не очистится.

4. Чеснок.

Выдавите один зубчик прессом для чеснока и нанесите получившуюся кашицу на больное место. Конечно, этот метод подходит только для домашнего лечения, но зато он крайне эффективен!

5. Эфирное масло мяты.

Этим способом можно пользоваться и перед выходом из дома, потому что мятное масло приятно пахнет. Наносите его 3 раза в день на поражённый участок.

Источник: https://from-ua.com