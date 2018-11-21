Названо проверенное народное средство от высокого давления

21.11.2018 17:12

Калина полезна при простуде и гипертонии.



О том, что калина очень полезна, известно многим с детских лет. Наши бабушки и мамы лечили нас от простуды и гриппа, заваривая целебный чай из ее ягод.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Нова доба.



Для лечения годятся все части калины: цветы, плоды, тонкие ветви, листья, кора, корни и высушенные косточки из ягод.



Веточки с ягодами калины можно связать в пучки и подвешивать в прохладном помещении. Целебных свойств даже при длительном хранении в таких условиях ягоды не теряют. В ягодах калины концентрация витамина С больше в два раза, чем в лимонах.



Чтобы получить ожидаемый лечебный эффект именно из сока ягод калины, необходимо отделить косточки. Сок обладает успокаивающим эффектом и снижает артериальное давление, косточки, наоборот, тонизируют.



Семена ягод калины - пластинчатые косточки - содержат до

22% жирного масла, которое состоит из жирных кислот. Ежедневное потребление двух столовых ложек ягод калины вместе с косточками избавляет от песка и камней в почках и желчном пузыре, выводит токсины.



Это касается преимущественно гипертоников, у которых ранее высокие показатели кровяного давления опускаются ниже нормы. Кофе, к которой некоторые больные прибегают в таких случаях, чаще всего может навредить, потому что она действует резко, мгновенно и может привести к ускоренному сердцебиению. Поэтому вместо кофе можно выпить чашечку заваренного порошка косточек калины.



Косточки нужно перемолоть в порошок и развести 1 чайную ложку в чашке с кипятком, затем оставить на несколько минут для охлаждения и выпить. Две чашки этого напитка ежедневно постепенно нормализуют ритм сердца, тонизируют, лишают головной боли и ощущение дискомфорта.



Десять свежих ягод помогут избавиться приступов кашля. Если вы будете пять раз в течение всего дня съедать ягоды вместе с косточками такими порциями, то можно избавиться запоров.



Сок ягод калины применяют при таких болезнях, как астма, бронхит, туберкулез легких, одышка, заболевания печени, злокачественные новообразования, головные боли, болезни сердца, неврозы, гипертония, потливость, истерика, полипоз кишечника и желудка, карбункулы, фурункулез, лишаи, угри , экзема, дерматиты, отеки, асцит, кашель, простуда, бессонница, сердечная и почечная недостаточность.



Для этого калину перетирают через сито, смешивают наполовину по объему с медом. Далее сок или замораживают, или для длительного хранения добавляют на 3-литровую банку 300 мл 96% спирта, накрывают капроновой крышкой, кладут в прохладное темное место. Принимают сок три раза в день по две столовые ложки между основными приемами пищи.