Все рубрики раздела
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
Названо проверенное народное средство от высокого давления
Калина полезна при простуде и гипертонии.
О том, что калина очень полезна, известно многим с детских лет. Наши бабушки и мамы лечили нас от простуды и гриппа, заваривая целебный чай из ее ягод.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Нова доба.
Для лечения годятся все части калины: цветы, плоды, тонкие ветви, листья, кора, корни и высушенные косточки из ягод.
Веточки с ягодами калины можно связать в пучки и подвешивать в прохладном помещении. Целебных свойств даже при длительном хранении в таких условиях ягоды не теряют. В ягодах калины концентрация витамина С больше в два раза, чем в лимонах.
Чтобы получить ожидаемый лечебный эффект именно из сока ягод калины, необходимо отделить косточки. Сок обладает успокаивающим эффектом и снижает артериальное давление, косточки, наоборот, тонизируют.
Семена ягод калины - пластинчатые косточки - содержат до
22% жирного масла, которое состоит из жирных кислот. Ежедневное потребление двух столовых ложек ягод калины вместе с косточками избавляет от песка и камней в почках и желчном пузыре, выводит токсины.
Это касается преимущественно гипертоников, у которых ранее высокие показатели кровяного давления опускаются ниже нормы. Кофе, к которой некоторые больные прибегают в таких случаях, чаще всего может навредить, потому что она действует резко, мгновенно и может привести к ускоренному сердцебиению. Поэтому вместо кофе можно выпить чашечку заваренного порошка косточек калины.
Косточки нужно перемолоть в порошок и развести 1 чайную ложку в чашке с кипятком, затем оставить на несколько минут для охлаждения и выпить. Две чашки этого напитка ежедневно постепенно нормализуют ритм сердца, тонизируют, лишают головной боли и ощущение дискомфорта.
Десять свежих ягод помогут избавиться приступов кашля. Если вы будете пять раз в течение всего дня съедать ягоды вместе с косточками такими порциями, то можно избавиться запоров.
Сок ягод калины применяют при таких болезнях, как астма, бронхит, туберкулез легких, одышка, заболевания печени, злокачественные новообразования, головные боли, болезни сердца, неврозы, гипертония, потливость, истерика, полипоз кишечника и желудка, карбункулы, фурункулез, лишаи, угри , экзема, дерматиты, отеки, асцит, кашель, простуда, бессонница, сердечная и почечная недостаточность.
Для этого калину перетирают через сито, смешивают наполовину по объему с медом. Далее сок или замораживают, или для длительного хранения добавляют на 3-литровую банку 300 мл 96% спирта, накрывают капроновой крышкой, кладут в прохладное темное место. Принимают сок три раза в день по две столовые ложки между основными приемами пищи.
Теги: Донбасс, здоровье, гипертония, давление
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- Росгвардия закупила спецтехнику для разгона митингов17:46
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- ГПУ: Большинство преступлений против Майдана раскрыто16:47
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- В Кремле начали боятся: названа причина реального падения рейтинга Путина 16:15
- Виртуальные археологи нашли барельеф Будды на Марсе15:56
- Будни и праздники: Как будут отдыхать и работать украинцы в декабре15:40
- Годовщина Евромайдана: Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни15:20
- Штрафы умножат на пассажиров: водителям подсунули огромный "сюрприз"15:06
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО