"Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее

22.11.2018 13:15

Для скандального сооружения не только выбрали неудачное место, а и собрали команду некомпетентных специалистов для его постройки. Инженер и мостостроитель Георгий Росновский, автор двух украинских проектов Крымского моста, убежден, что с проседанием творения оккупантов ничего не поделаешь, кроме того, мост может просесть сильнее и перекоситься, передает "Диалог.UA".

Эксперт отмечает, что для возведения Крымского моста россияне выбрали неудачное место по геологическим и сейсмическим условиям. Кроме того, возле острова Тузла находятся глубокие грязевые вулканы, "дыхание" которых может провоцировать колебания почвы. Росновский добавил, что даже эксперты из РФ говорят о недолговечности "проекта тысячелетия". Финансирование скандальной постройки было большим, и проектировщики имели все шансы возвести качественное сооружение, но просадки моста говорят о том, что специалисты оказались никудышные. Сейчас исправить ситуацию невозможно, "проект тысячелетия" просядет сильнее, вплоть до разрушения. Постройку может перекосить, после чего ее "добьет" ледоход весной. Отметим, с Крымским мостом уже начались метаморфозы, которые свидетельствуют о приближающейся катастрофе. Ученые в один голос заявляют, что сооружение сильно сместилось. Слова экспертов подтверждают свежие фотографии Керченского моста, которые разозлили Москву.