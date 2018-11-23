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Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть
Эксперты составили список продуктов, которые помогают человеку быстро уснуть.
Бананы прекрасно утоляют аппетит. Несмотря на то, что они достаточно калорийные, все-таки, лучше съесть перед сном банан, чем сэндвич. Они также содержат магний и калий, стабилизируют серотонин и меланин, помогая мозгу полностью расслабиться.
Миндаль содержит магний, который помогает быстрее расслабиться и заснуть, а также дарит чувство насыщения.
Тунец является белковым перекусом, который поможет крепко заснуть, избавит от лишних калорий.
Овсяная каша является также одним из продуктов, способствующих сну. Все благодаря микроэлементам в составе, которые благоприятно воздействуют на возбужденную нервную систему.
Эксперты советуют взять за привычку съедать вечером вареное яйцо. В яйцах содержится много белка и они хорошо насыщают, поэтому ночью голод точно не потревожит.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ученые, продукты
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