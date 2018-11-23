Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть

23.11.2018 18:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть

Эксперты составили список продуктов, которые помогают человеку быстро уснуть.

Бананы прекрасно утоляют аппетит. Несмотря на то, что они достаточно калорийные, все-таки, лучше съесть перед сном банан, чем сэндвич. Они также содержат магний и калий, стабилизируют серотонин и меланин, помогая мозгу полностью расслабиться.

Миндаль содержит магний, который помогает быстрее расслабиться и заснуть, а также дарит чувство насыщения.


Тунец является белковым перекусом, который поможет крепко заснуть, избавит от лишних калорий.

Овсяная каша является также одним из продуктов, способствующих сну. Все благодаря микроэлементам в составе, которые благоприятно воздействуют на возбужденную нервную систему.


Эксперты советуют взять за привычку съедать вечером вареное яйцо. В яйцах содержится много белка и они хорошо насыщают, поэтому ночью голод точно не потревожит.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ученые, продукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх