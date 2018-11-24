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Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий

24.11.2018 19:08
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Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий

Для сохранения связей с жителями на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса делается немало. Но не всегда эффективно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола в Киеве рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Наиболее значительным примером он назвал сотрудничество министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и министерства образования и науки. Это позволило изменить и принять новое законодательство так, чтобы дети с временно неподконтрольных территорий смогли начать учиться в украинских школах вузах.
«В этом году 1 522 ребенка приехали учиться на наши университеты. Это немного больше, чем в прошлом году. То есть, динамика позитивная, но, к сожалению, это единственный фактически успешно реализованный масштабный проект. В остальных случаях приходится идти на большие уступки, учитывая условия министерства финансов», – сказал он.
Кроме того, Тука также считает важным, что на прошлой неделе были внесены изменения в постановления Кабмина, которыми изменили территориальные границы программы министерства по обеспечению жильем переселенцев. «1,5 года этот проект был как пилотный на территории Донецкой и Луганской областей, и он признан удачным. Наше предложение было распространить его на территорию всей Украины, поскольку ВПЛ проживают во всех областях. 4 месяца соответствующее ведомство не давало своего согласования на такое элементарное действие», – говорит Тука.



Теги: Донбасс, связь, оккупация, Тука
 
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