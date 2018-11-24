Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму

24.11.2018 15:24

Хотелось бы вспомнить историю “знаменитого ополченца” Филиппа Венедиктова, поскольку она наиболее красочно демонстрирует положение дел насчёт каждого участника НВФ. Не многие из этих ситуаций разрешаются благополучно, большинство из них все еще не теряет своей актуальности и служит примером для других. Есть боевики с признаками ума, которые вдоволь насмотрелись на унижения своих товарищей, ни их социальную ничтожность, на то, как Россия “выплёвывает” всех, кто воюет под её эгидой на Донбассе. Для тех, кто всё ещё слеп к бесперспективности статуса “ополченец Л/ДНР” ещё раз поведаю показательную историю Венедиктова.

В региональном отделении ФСБ ему закрыли въезд в Россию изначально на 5 лет, а затем срок увеличили до 30 лет за то, что он принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе – это дословная причина. Ему также отказали в получении временного убежища. Далее Венедиктов обратился в Правобережный районный суд Магнитогорска для того, чтобы оспорить отказ в предоставлении временного убежища, однако там, решили, что причины предоставления временного убежища отсутствуют. Получается, он действовал грамотно, но бесперспективно. Закон никогда не был на стороне боевиков. Так, в отзыве челябинского УФСБ России на заявление Венедиктова ответили, что он преследуется властями Украины за совершенные им террористические действия. “В этой связи полагаем, что Венедиктов Ф. В, желая получить временное убежище, фактически пытается уклониться от уголовного преследования, а не по мотивам, данным в определении “беженец” статьи 1 Закона”, – говорится в тексте отзыва УФСБ.

В частности, в данном документе, помеченном печатью с гербом Российской Федерации, в частности говорится, что в ночь с 15 на 16 августа 2015 года в районе Марьинки Венедиктов “умышленно с целью участия в террористической организации, имея военную специальность санитарного инструктора, находясь в составе одного из подразделений военной разведки, не предусмотренных законом вооруженных формирований террористической организации “ДНР”, начал выполнять возложенные на него функции, а именно: обеспечение розыска, выноса и вывоза пострадавших с поля боя, принятие мер по их эвакуации, а также осуществлять с использованием огнестрельного оружия — крупнокалиберного пулемета НСВ 12,7 “Утес” сопротивление вооруженным силам Украины, задействованным в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области”.

Не удивительно, что суд принял решение не в пользу Венедиктова. И вот что получается: человеку отказывают в легализации в России на основании того, что он оказывал сопротивление ВСУ, а также обвиняют его вслед за Киевом в терроризме из-за того, что он возомнил из себя защитника Донбасса. Москва его использовала и выбросила на обочину после.

Теперь, в науку другим боевикам, “ополченец” долгие годы будет свою тюремную камеру защищать. Там, в тюрьме, среди уголовников всё-таки встречаются патриоты, которые будут рады встрече с “героем”.

P.S. частичная потеря зрения, шрам на всё лицо и сломанная жизнь – вот так выглядит единственная награда за “освобождение Донбасса”.

Источник Ведомости Донбасса