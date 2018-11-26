Все рубрики раздела
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов
Чай очень полезен для человеческого организма. Однако есть у этого напитка и вредные качества, проявляющиеся, если неправильно подойти к культуре его употребления. Китай славится своей чайной культурой. Здесь уже давно выработали свое отношение к вредным его сторонам, сформулировав «Десять чайных запретов». Давайте смотреть по порядку.
Первое: чай на голодный желудок
Если крепко заваренный чай пить на пустой желудок, то, по мнению китайцев, холодная природа напитка лучше проникает внутрь. При этом якобы могут охладиться желудок с селезенкой. В Китае говорят, что это как «проникновение в дом волка». Поэтому китайцы с давних времен рекомендовали не употреблять этот напиток «на пустое сердце».
Второе: чай обжигающий
Когда чай слишком нагрет, он вызывает раздражение:
горла;
пищевода;
желудка.
Если слишком долго пить его чрезмерно горячим можно заработать патологии в указанных органах. Как показали исследования от ведущих экспертов, регулярное употребление напитка с температурой, превышающей 62 градуса по Цельсию, приводит к росту ранимости желудочных стенок. Результат – множество различных неприятных симптомов. Пейте чай не горячее 56 градусов!
Третье: чай холодный
Будучи горячим или даже просто теплым, этот напиток бодрит, проясняет зрение и сознание. От холодного же чая одни неприятности – застаивается холод, скапливается мокрота.
Четвертое: излишняя крепость
В крепком напитке содержится слишком много танина и кофеина. Избыток этих веществ может вызвать бессонницу и головную боль.
Пятое: заваривать слишком долго
В случае излишне длительной заварки эфирные масла и полифенолы, содержащиеся в напитке, окисляются самопроизвольно. В результате напиток не просто лишается прозрачности, аромата и вкуса. Также серьезно снижается его питательная ценность. Ведь окисляются также многие полезные вещества, вроде аминокислот или витаминов Р и С.
Пока чай настаивается, на него воздействует окружающая среда. При длительном томлении в тепле активно размножаются микроорганизмы – грибки с бактериями.
Шестое: многократное заваривание
Чайные листья теряют практически все уже после трех – четырех процедур заварки. С первого раза из них вытягивается примерно половина полезных веществ. На второй раз – еще около трети, на третий – лишь десять процентов. В четвертый раз добавляется от 1 до 3 процентов.
С последующими попытками заварки чая в напиток могут попадать и вредные компоненты. Их в чайных листьях очень мало и в настой они попадают как раз в последнюю очередь.
Седьмое: пить чай перед приемом пищи
Если перед приемом пищи выпить слишком много чая, слюна разжижается. В итоге блюда кажутся совершенно безвкусными. Более того, иногда в таких случаях снижается усвоение органами пищеварения протеина. Иными словами, чай пить желательно хотя бы примерно за полчаса до еды.
Восьмое: чаевничать после приема пищи
Если сразу после приема пищи пить в больших количествах любые напитки, то значительно снижается концентрация желудочного сока. В итоге пищеварение замедляется, работа всех пищеварительных органов нарушается. Хочется после еды попить чайку? Потерпите хотя бы полчаса!
Девятое: запивать чаем медикаменты
В чае содержатся дубильные вещества. При расщеплении они образуют танин, дающий осадок многим лекарствам. Это приводит к плохому их усвоению. Как говорят сами китайцы, чай лекарства разрушает.
Десятое: вчерашний напиток
Настаивавшийся в течение суток напиток теряет витамины. Более того, он благоприятен для размножения бактерий. Чай все же не испортился? Им можно пользоваться как целебным средством – но лишь наружно.
Например, в таком настое есть множество кислот, а также фтор. Все это останавливает кровотечение в капиллярах. Так что вчерашний чай – отличное средство в случае появления:
воспалений в ротовой полости;
экземе;
боли в языке;
кровотечении в деснах;
кожных повреждений у поверхности;
гнойников.
Вчерашним чаем можно промывать глаза после слез и для снижения неприятных ощущений в белках. Можно также полоскать им рот: после еды и по утрам, прежде чем чистить зубы. Так вы обеспечите ощущение свежести себе и общее укрепление — зубам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, чай, запрет, вред
- Назван самый полезный для здоровья чай
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай
- Перейдите на сыроедение - сэкономите и постройнеете
- Летний знойный вечерок - время погонять чаёк!
- 1000 гривен в месяц можно сэкономить на продуктах
- Цены в сентябре. Станут дешевле мясо и борщ. А крупы, сахар и чай подорожают
- Украина понесла на Донбассе невосполнимую потерю07:11
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Под Коминтерново погиб наемник «Карел»15:29
- Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:09
- В ОБСЕ рассказали, как люди идут по обледенелому мосту через КПВВ «Станица Луганская»14:30
- "Путин презирает этих донбасских", - Латынина раскрыла истинные чувства президента РФ14:08
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- Какие выплаты и льготы будут получать украинцы в будущем году08:30
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- НАТО отреагировал на захват Россией украинских кораблей08:00
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Конфликт в Азовском море: что происходит на самом деле, раскрыта тактика РФ07:32
- Переселенцы могут получить социальное жилье бесплатно теперь по всей Украине07:25
- Украина понесла на Донбассе невосполнимую потерю07:11
- Агрессия РФ против ВМС ВСУ: 6 украинских военных ранены23:42
- Захват кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Порошенко экстренно собрал военный кабинет - подробности 23:35
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- "Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ