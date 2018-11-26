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Как правильно постирать пуховик
Пуховики стали неотъемлемой частью зимнего гардероба. Такая одежда очень популярна, так как является чрезвычайно практичной, удобной и имеет привлекательный внешний вид. Но во время носки любая вещь пачкается, и тогда возникает вопрос, как стирать пуховик.
Если мы говорим об одноразовой чистке, то лучше поручить ее сотрудникам химчистки. Но услуги химчистки – недешевое удовольствие. Поэтому проще постирать пуховик в стиральной машинке.
Для того, чтобы не повредить вещь, обязательно следуйте инструкции:
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Достаньте все их карманов, застегните молнии и выверните куртку наизнанку.
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Если куртка очень грязная, перед стиркой обработайте пятна специальным средством и оставьте на 10 минут.
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В этом случае обязательно установите режим «Дополнительное полоскание».
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Стирайте в режиме «бережная стирка» или «стирка пуха», температура воды 30 градусов, отжим – 400 оборотов.
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После стирки сушите куртку в горизонтальном положении, время от времени интенсивно встряхивайте ее.
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Не сушите куртку возле нагревательных приборов.
Теги: Донбасс, советы, стиральная машина, стирка
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