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Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков
При простудных заболеваниях не рекомендуется принимать антибиотики: лучше соблюдать постельный режим. Как информирует replyua.net, об этом исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.
«Мы постоянно предупреждаем, что в лечении простуды неэффективны антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и кучи витаминов. Зато отлеживание в постели, спокойствие, полноценный сон, достаточное количество питья и здоровая пища – лучшие помощники в борьбе с простудой», - отмечает Супрун.
Также она подчеркнула, что простуду ни в коем случае нельзя переносить на ногах. Заболевший должен создать для своего организма самые комфортные условия, и только в этом случае организм справится с болезнью самостоятельно, поскольку для этого у него очень много ресурсов.
Напомним, что ранее медики сообщили о том, что в Украину пришел новый опасный вид гриппа. Если вовремя не обратиться к врачу, грипп обернется большими осложнениями. Речь идёт об отите, и, если вовремя не лечить его, такое осложнение может закончиться тугоухостью.
Теги: Донбасс, здоровье, антибиотик, медицина
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