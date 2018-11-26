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Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться
Почему полезно просыпаться в шесть утра.
Ученые утверждают, что людям необходимо просыпаться в шесть утра. Согласно исследованию, таким образом организм лучше работает на протяжении всего дня.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Как выяснилось, имеется ряд определенных факторов, которые способны задать организму тонус с самого утра. В первую очередь необходимо просыпаться каждый день в шесть утра. Именно в это время нейроны в головном мозге работают необходимым чередом. Также в это время случается отличное восстановление большинства клеток в организме.
Ученые также отмечают, что все важные решения принимать необходимо до начала второй половины дня. Это связанно с тем, что мозг человека еще не нагружен информационным мусором и может мыслить максимально рационально по своим возможностям.
Также отмечается, что ближе к вечеру умственная способность людей ослабевает.
Теги: Донбасс, врачи, сон, утро
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