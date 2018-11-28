Судороги в ногах: лечение и профилактика

28.11.2018 21:37

Если вы страдаете от судорог в ногах, то знайте, что они случаются чаще всего ночью, а что может быть хуже, чем проснуться от внезапной боли? Мы собрали наиболее частые вопросы о причинах судорог в ногах и советы, как с ними справиться, пишет medportal.

Что такое судорога?

Судорога – это резкое сокращение мышцы, которую человек не может расслабить. Она может быть длительной или короткой, но всегда сопровождается болью. Ее вызывает большое количество продуктов распада, которые выделяются при сильном сокращении мышцы.

Каковы причины судорог в ногах ночью при варикозе?

Их может быть несколько. Первопричиной судорог при варикозе является застой крови в венах, неизбежный при этом заболевании. Кровь застаивается, давление в венах повышается, и вода выходит в окружающие ткани. Но вместе с ней выходят и микроэлементы, которые нужны для нормального сокращения мышц – калий, кальций и натрий. В результате мышцы начинают сокращаться спонтанно, а это и есть судороги. Избавиться от этого в домашних условиях невозможно: варикоз может вылечить только врач. Именно поэтому, если вас беспокоят судороги в ногах в ночное время, рекомендуем обратиться за консультацией к флебологу.

Во-вторых, при варикозе кровоток в венах затруднен, а в ночные часы он становится особенно медленным. Мышцы могут начать сокращаться импульсами, чтобы «протолкнуть» кровь по сосудам.

И в-третьих, есть и еще один, чуть более сложный механизм. Дело не только в том, что мышца сокращается, но и в том, что она не расслабляется. Расслабление мышц также является энергозатратным процессом, поэтому для него необходимы отвечают молекулы АТФ – универсальное «топливо» живой клетки. Когда кровь в венах застаивается, выработка АТФ снижается, и механизм, который «расслабляет» мышцу, дает сбой.

Каковы причины судорог в ногах при беременности?

Ожидание малыша – безусловно, счастливое, но одновременно и непростое время. Именно в этот период в результате увеличения веса, гормональной перестройки, снижения активности у многих будущих мам развивается варикоз. Что и становится одной из причин ночных судорог.

Обратите внимание: судороги, отеки ног во время беременности – тревожный симптом. Он может свидетельствовать о недостатке микроэлементов, может быть следствием больших потерь жидкости (например, во время токсикоза), судороги возникают, если растущая матка сдавливает нижнюю полую вену и т.д. Будущая мама должна непременно обратиться к врачу, который точно определит причины судорог.

Как избавиться от ночных судорог в ногах?

Если вы проснулись ночью от внезапной судороги, то первое желание – это растереть больную ногу. К сожалению, это не всегда помогает унять боль.

Лёжа можно сделать следующее: потяните на себя стопу больной ноги, одновременно сжимая и разжимая ладонями икроножную мышцу (ведь обычно сводит именно ее). Это поможет быстро снять приступ. После этого поработайте стопами обеих ног, сделайте круговые движения или попеременно натягивайте их на себя. Это активизирует кровообращение, и боль уйдет.

Некоторые советуют при очень интенсивной судороге попробовать снять ее, уколов ногу булавкой или иголкой. Мы сомневаемся, что она будет у вас под рукой во время ночного сна. А вот несколько раз ущипнуть себя за голень можно, хотя и это может быть затруднительно, если судорога очень сильная.

Также, если свело ногу, вы можете встать на голый прохладный пол (но не на ковер, эффект будет не такой) и попробовать походить. А когда мышца расслабится, все так же стоя на полу, переминайтесь с носка на пятку в течение минуты. Это несложное упражнение поможет улучшить кровообращение.

Не хотелось бы столкнуться с ночными болями. Есть ли какая-то профилактика на случай судорог в ногах при варикозном расширении вен?

Профилактике судорог при варикозе помогает: