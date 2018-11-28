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Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки
28.11.2018 09:01
Эксперты рассказали, чем вредна мода на подкатанные штаны.
Учёные отметили, что мода на оголённые щиколотки крайне опасна для здоровья людей.
Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Дім новин.
Специалисты отметили, что именно на ногах человека находится очень большое количество терморецепторов. При этом на щиколотках нет жирового слоя, который бы защищал ноги от перемерзания.
Находясь на морозе в открытом состоянии, данная часть ноги очень переохлаждается, что приводит к замерзанию голеностопных суставов. В связи с этим очень страдает уровень иммунитета человека.
Также из-за перемерзания щиколоток появляются проблемы с глоткой и носом.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, простуда, привычка
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