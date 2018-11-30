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Названы шесть лучших продуктов от стресса

30.11.2018 18:16
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Названы шесть лучших продуктов от стресса

Диетологи составили список продуктов, которые можно и нужно употреблять при очень плохом настроение. Мало того, употребление этих продуктов не приведет к набору лишних килограммов, пишет Cosmopolitan.

Спирулина

Этот суперфуд крайне полезен для организма во время физического и психического истощения. Благодаря высокому содержанию витамина В, спирулина заботится о нервной системе и очищает организм от шлаков и токсинов.

Овощи

Очень часто во время стресса мы хотим не есть, а именно жевать. Так мы выражаем свою нервозность. Вместо того, чтобы поглощать пасту, шоколадки и пончики, носи с собой нарезанные соломкой морковь, огурцы, сельдерей и другие любимые овощи.

Грейпфрут

Это известный антидепрессант. Высокое содержание витамина С снимет усталость, заряжает энергией, ускоряет пищеварение.

Овсянка

Очень помогает настроиться на позитив, особенно утром. А еще овсянка запускает метаболизм, насыщает и стимулирует выработку серотонина (гормона счастья).

Авокадо

Жирный и питательный фрукт, который нейтрализует воздействие вредного гормона кортизола, позволяет справиться с тревогой, страхом и меланхолией.

Ромашковый чай

Этот напиток помогает сохранить душевное равновесие, снимает головную боль, усталость, защищает от чрезмерной раздражительности и бессонницы, уменьшает боль во время ПМС.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, здоровье, стресс, продукты
 
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