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Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение

01.12.2018 20:09
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Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение

5 продуктов, которые сильно старят

Стареют все, но некоторые – быстрее. Ускорить старение могут разные факторы, и некоторые из них вполне предотвратимы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua

Специалисты рассказали о том, какие продукты ускоряют старение и плохо сказываются на внешности. Попробуйте сократить их до минимума, - и сможете убедиться в результате.

Продукты, которые старят: сахар. Попадая в организм, сахар связывается с белками - этот процесс называется гликацией. В результате белки теряют функциональность, что негативно влияет на клеточные структуры. Например, из-за гликации перестают нормально функционировать коллаген и эластин – белки, которые отвечают за упругость кожи. Как следствие, появляются и углубляются морщины.

Продукты, которые старят: трансжиры. Эти вещества «засоряют» артерии и кровеносные сосуды, что нарушает транспортировку по ним питательных веществ и кислорода. Кожа при этом начинает выглядеть тусклой, рыхлой, дряблой. Самые богатые источники трансжиров - маргарин, чипсы, различный фастфуд, промышленная выпечка.

Продукты, которые старят: соль. Из-за способности соли задерживать лишнюю жидкость в клетках, возникает отечность и нарушается метаболизм, что способствует появлению угрей. Дряблость и серый цвет кожи – это тоже заслуга соли, в большом количестве присутствующей в рационе.

Продукты, которые старят: рафинированное масло. Данный продукт получается в результате химического процесса перегонки, который не только очищает масло от вредных примесей, но и не оставляет в нем ничего полезного ? только растительный жир и искусственные добавки. Употребление рафинированных масел повышают уровень холестерина и выработку себума (кожного сала), провоцирует высыпания и воспаления на коже, ее нездоровый цвет.

Продукты, которые старят: алкоголь. Он обезвоживает и снижает количество антиоксидантов, наносит удар по печени. Как следствие, состояние кожи портится из-окислительных процессов, она становится дряблой и землистой, склонной к образованию морщин.



Теги: Донбасс, диетолог, старение, продукты
 
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