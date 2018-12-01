Диетологи рассказали, какое мясо полезнее для здоровья

01.12.2018 13:55

Красное мясо более ценно для организма, чем «диетические» сорта



Мясо красных сортов считается тяжелым для переваривания, очень жирным и калорийным. Но это только если есть его часто и в больших количествах, а вот включать красное мясо в рацион раз в неделю – полезно. Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua



Полностью отказываясь от красного мяса, мы лишаем себя целой группы питательных веществ и важных микроэлементов.



«В рационе должны быть и легкое куриное (так называемое, белое) мясо и красное (свинина, говядина). К слову, свинина или говядина (кусочки без жира) не так уж намного калорийнее, зато в красном мясе в три раза больше железа, которое легко усваивается организмом, и раза в 3-4 больше цинка, который отвечает за сопротивляемость болезням.



Чтобы уровень холестерина не зашкаливал, не стоит злоупотреблять жирной свининой и говядиной, особенно жареной. Лучше тушите, запекайте и отваривайте мясо», - посоветовала врач.



Кстати, не стоит, даже на диете, полностью отказываться и от белого хлеба, заверила врач.

Многие советуют исключить его из рациона в пользу ржаного и хлеба с отрубями. Кто-то обвиняет его в ожирении, кто-то и вовсе говорит, что он провоцирует развитие диабета. Действительно, в больших количествахбелый хлеб, батоны, булки вредны для фигуры и здоровья, но тонкий ломтик хлеба несколько раз в неделю за завтраком или обедом фигуру не испортит, а вот витаминами и аминокислотами организм подпитает.



«В белом хлебе содержится просто рекордное количество растительного белка с незаменимыми аминокислотами, целый ряд необходимых минералов (кальция, железа) и витамины группы B. Клейковина, содержащаяся в пшенице, нужна для поддержания здоровья и тонуса, а еще это вещество мешает развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», - отметила специалист.

К сожалению, в современном мире хлеб не всегда выпекается только из натуральных составляющих, да и ингредиенты не всегда качественные. Потому, рекомендует диетолог, если хотите есть действительно вкусный полезный хлеб – пеките его самостоятельно, так вы точно будете уверены в его качестве, к тому же благодаря современной технике этот процесс не требует никаких усилий.