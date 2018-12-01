Все рубрики раздела
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами10:30
- Чего хочет мужчина от женщины в зависимости от его знака Зодиака10:04
- Медики назвали эффективные народные средства от кашля09:30
- Не ведитесь: самые соблазнительные обманщики по знакам Зодиака07:38
- Учёные рассказали, чем опасен храп для женщин22:45
- Названы шесть лучших продуктов от стресса18:16
- Приметы: от этих слов стоит отказаться навсегда17:45
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
Медики назвали эффективные народные средства от кашля
Справиться с кашлем помогут травяные отвары, которые легко приготовить дома.
Народная медицина рекомендует лечить кашель отварами трав и теплым молоком, смешанным с «щелочной» минеральной водой.
Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
Успокоить раздраженное горло помогут отвары ромашки, шалфея, мяты. Просто заливаем кипятком как обычный чай, но настаиваем вдвое дольше, советует врач. Такие напитки помогут быстрее откашляться и немного «смягчат» горло.
«Либо можно приготовить раствор для полоскания горла: 2 столовые ложки измельченной травы на стакан воды, настаиваем 15 минут, процеживаем и полощем горло как минимум 4-5 раз в день.
Отлично при боли в горле помогает смесь из измельченных яблок, лука и меда (в равных количествах), которую принимают по ложке 3-4 раз в день», - говорит врач.
Найти таблетки и леденцы от кашля не проблема. В большинстве из них действующим веществом является антисептик с широким спектром действия. В принципе, такие таблетки не вредны и принимать их можно без назначения врача. Вот только и действуют они довольно слабо. Т.е. горло конечно смягчают и даже слегка «дезинфицируют» слизистую, но, чтобы кашель прошел действительно быстро, одних таблеток и уж тем более, леденцов, слишком мало.
Отлично помогают эфирные масла-антисептики аниса, эвкалипта, гвоздики, перечной мяты, пихты. В первые дни простуды раз в час полощите горло специальным раствором. Просто растворите в стакане теплой воды чайную ложку морской соли, столько же соды и несколько капель йода).
Еще одно проверенное средство от кашля - теплое молоко и минеральная (щелочная) вода, смешанные в равных пропорциях и слегка подогретые. Этот напиток нужно пить несколько раз в день, он прекрасно помогает откашливаться», - рассказала специалист.
Теги: Донбасс, лечение, кашель, медицина
- Доказано: лекарства от кашля вредят детям!
- Простой ларингит может довести ребенка до реанимации
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами
- 8 лучших рецептов от кашля. Знать каждой маме!
- От кашля детям помогут травки и мёд
- У жителей Донбасса будет меньше времени на пересечение КПВВ08:45
- "ЛНР" и "ДНР" напуганы военным положением в Украине: боевики ждут наступления, объявлена срочная мобилизация 08:12
- Без воды, газа и света. В ОБСЕ рассказали о главной проблеме ОРДЛО07:50
- Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»07:10
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля рядом с ними07:00
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов22:17
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- Через пункт пропуска Успенка с оккупированных территорий Донетчины едут тентованные грузовики21:05
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение17:54
- Трудовая повинность: В Украине всех могут заставить рыть окопы17:30
- В 25 раз больше: куда потратят деньги от повышения эконалога10:45
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами10:30
- Путешественник во времени назвал год прибытия инопланетян на детекторе лжи10:15
- Чего хочет мужчина от женщины в зависимости от его знака Зодиака10:04
- Россия приостановила проход судов в Керченском проливе09:45
- Медики назвали эффективные народные средства от кашля09:30
- Атака в Азовском море: страны G7 выдвинули требование России09:15
- В одной из областей Украины запретили носить военную форму09:00
- У жителей Донбасса будет меньше времени на пересечение КПВВ08:45
- Мир в Украине возможен: 5 основных пунктов08:30
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами10:30
- Чего хочет мужчина от женщины в зависимости от его знака Зодиака10:04
- Медики назвали эффективные народные средства от кашля09:30
- Не ведитесь: самые соблазнительные обманщики по знакам Зодиака07:38
- Учёные рассказали, чем опасен храп для женщин22:45
- Названы шесть лучших продуктов от стресса18:16
- Приметы: от этих слов стоит отказаться навсегда17:45
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"