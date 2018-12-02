Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия

02.12.2018 11:09

Не просто выжили, но и начали жить. Между этими понятиями есть тонкая грань, и ее проходят не все… но у переселенцев нет другого выбора. От выживания 2014 года они постепенно перешли к жизни. Это далось непросто, и об этом нелегко вспоминать. Но это постепенно получается у всех, кто хочет, чтобы получилось.

Оксана Гусейнова, в прошлом менеджер проектов из Донецка говорит, что у нее нет особых достижений после переезда. И даже не подозревает, что сам факт этого переезда, сам факт того, что после него жизнь не окончилась, — это и есть достижение. Легко ли было его достичь, легко ли проститься с домом и садом, легко ли влиться в новую жизнь, когда для этого нет даже фундамента, — об этом и многом другом Оксана рассказала в интервью DonPress.



1. Когда и почему вы уехали?

Уезжали в 2014-м несколько раз: старшего сына я в первый раз отправила в Киев к дальним родственникам в начале мая 2014-го, но они решили, что у нас все спокойно, и вернули его назад. Мы с младшей дочкой уезжали после начала событий в аэропорту, потому как показалось, что все же принято решение навести у нас порядок. Потом было июньское перемирие, мы вернулись и уехали во второй раз сразу после захода колонны в Донецк. Ездили-гостили по знакомым, изображали из себя отдыхающих. Муж и мама все это время были в городе.

В августе почему-то показалось, что Донецк скоро освободят и мы наметили встречу 24.08 поближе — в Славянске, сообщили дальней знакомой, что она очень хочет нас видеть, и поехали туда. Муж с мамой выезжали при закрытом Зеленом коридоре через шахтные дворы и проселочную дорогу, которая оказалась заминирована.

Потом стало ясно, что это надолго, муж прямо из Славянска поехал в Киев искать работу и жилье, а мы в середине сентября вернулись в Донецк, я выслала своим мужчинам теплые вещи, некоторые инструменты, слила в доме систему отопления и в конце ноября 2014-го уехала с дочкой. Мама осталась дома.

2. Какова наибольшая трудность, с которой вы столкнулись на новом месте?

Новое место приняло нас в целом хорошо, особых сложностей и неприятностей не было. Основная трудность — найти себя и свое новое место в новом социуме, без друзей, бабушек, телефонов знакомых врачей и т. д.

3. Чего лично вам не хватает на новом месте (что должно помочь государство, что не получается сделать)?

Мне на новом месте не хватает моего дома и сада. Государство в этом вряд ли поможет. С работой у нас пока все получилось самостоятельно, с жильем тоже пока разбираемся своими силами. После 4 лет наблюдений за поведением государственной машины трудно ответить, какой должна быть помощь в соединении теории и практики подобный явлений.

4. Что делаете вы, и каким видите свое будущее после переезда?

Сейчас я больше времени провожу в семье, потому как муж работает и очень устает, а дочка только в 3-м классе и на 2-й смене, бабушек рядом нет. Жизнь в пригороде, а работа в Киеве (предложения хорошие есть) — это затрата очень многих сил и времени. Пока я пытаюсь работать дома в инете, а когда ребенок подрастет, то планирую больше работать вне дома. Муж наработал свою базу клиентов, занимается тепловыми насосами, энергосберегающими технологиями, сейчас эта тема начала активно развиваться. Правда километраж поездок за день продолжает шокировать слегка. Тут другая логистика и организация своего труда. Мы полностью интегрировались в новую громаду, 90% наших контактов сейчас — новые знакомые по работе, школе, месту жительства, волонтерству, каким-то общественным контактам.

5. Каким вы видите свой край сейчас, находясь далеко от него?

Сейчас оккупированные территории находятся в стагнации и постепенном отмирании прошлых благ и цивилизационных достижений. Тоска и печаль.

6. Бывали ли вы дома?

Я была по 1 неделе в феврале и августе 2016го. Слои пыли в квартире и на работе, заросший сад, лица друзей в грустных интерьерах. Тоска и печаль в кубе.

7. Вернетесь ли вы домой?

Однозначно. Я планирую жить на 2 города. Я не питаю иллюзий, особо не тоскую, но мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия.