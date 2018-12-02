Противостояние в Азовском море: причины и следствия

02.12.2018 14:10

Российская агрессия в акватории Черного и Азовского морей 25 ноября 2018 года стала продолжением того обострения, которое Россия спровоцировала в Азовском море. Это блокировка со стороны Москвы украинского судоходства, вылов рыбы украинскими рыбаками, а также существенное наращивание ВМФ России кораблей (количество военных кораблей составляет порядка 120 единиц).

После аннексии Крымского полуострова и последующего строительства Керченского моста РФ значительно ухудшила ситуацию по безопасности в Азово-Черноморском бассейне. Пренебрегая международным правом, превратив зоны отдыха фактически в военный полигон, Кремль предпринял открытый акт агрессии против кораблей “Бердянск” и “Никополь” и одного рейдового буксира “Яны Капу”.При этом были использованы значительные силы: пограничные катера типа “Соболь”, “Дон”, “Изумруд”, катер типа “Мангуст”, малый противолодочный корабль “Суздалец”, танкер, 2 вертолета Ка-52, 2 самолета Су-25 и 1 самолет Су-30!

Причём обстрелы украинских кораблей наносились, когда те следовали на обратном пути, находясь при этом в нейтральных водах. Также три украинских судна были атакованы с воздуха двумя ракетами истребителя Су-30. Еще один корабль был атакован неуправляемыми ракетами С-8, которые входят в состав вооружения боевых вертолетов “Ка-52”. Хотя россияне в своей “хронологии” на сайте ФСБ придерживаются официальных источников и говорят о том, что катер “Бердянск” был расстрелян из патрульного сторожевого корабля “Изумруд” с бортового оружия. Но его основное вооружение - 30 мм шестиствольная автоматическая артиллерийская установка АК-630, которая не сможет пробить брешь такого диаметра в такой брони. Для этого следует донести до борта или большой (тяжелый) снаряд, или с достаточным содержанием взрывчатку. В результате своих поспешных и необдуманных решений, крымские пограничники ФСБ РФ нарушили ряд международных норм:

часть 1 статьи 36 конвенции ООН: в проливах, указанных в статье 37 конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий;

статья 30: несоблюдение военными кораблями законов и правил прибрежного государства

Если какой-либо военный корабль не соблюдает законов и правил

прибрежного государства, касающихся прохода через территориальное море, и игнорирует любое обращенное к нему требование об их соблюдении, прибрежное государство может потребовать от него немедленно покинуть территориальное море;

статья 2 устава ООН: правовой статус территориального моря, воздушного пространства над территориальным морем, а также его дна и недр

согласно которой решения споров должны проходить мирными средствами, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость, а также о требовании воздерживаться от применения силы или угроз против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства;

статья 95 Конвенции по морскому праву:

военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся.

Пренебрегая начальные статьи Конвенции ООН, Россия ведёт себя как государство-агрессор. Мировое сообщество жестко осудило эти действия, пообещав для РФ новые санкции, многие европейские страны призвали к деескалации конфликта с полным возвращением в Украину ее кораблей и пленных моряков.

В целом, события 25 ноября 2018 года в который раз показали, насколько деградировала российская военная машина, когда российские моряки с охотничьим азартом таранят беззащитный буксир или летчики расстреливают с воздуха корабль, который, по сути, не может дать ответ. Это удел слабых, а не сильных. Россия не желает вернуться в международное правовое поле и продожает вести враждебную политику по отношению к своим соседям. РФ продолжает преследовать свою цель – дестабилизация ситуации в Украине, в том числе, в Азовском море для получения полной гегемонии в этом регионе. Дальнейшая ситуация булет зависеть не только от Украины, но и от Брюсселя и Вашингтона.

В. Анатольев.