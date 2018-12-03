Медики назвали вредные виды хлеба

03.12.2018 18:38

Не каждый хлеб одинаково полезен.



Многие ученые считают, что в современном белом хлебе из муки высшего сорта полезные вещества оказываются «убитыми», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.



Какой же хлеб есть? Обычно хлеб бывает пшеничным, ржаным, пшенично-ржаным. Кроме того, мука, идущая на его изготовление, разделяется по сортам: высший, первый, второй.



Статистически самым популярным у потребителя является пшеничный белый хлеб из муки высшего сорта.



Британский специалист, кардиолог Уильям Дэвис, утверждает, что именно этого хлеба есть как раз не нужно. По словам эксперта, пшеница, из которой пекут сегодня хлеб, является гибридом этого злака, и ее генетический код сильно изменен. Последствия употребления такого продукта просто непредсказуемы, говорит Дэвис.



Этот скептицизм в адрес белого хлеба разделяет заведующий лечебной частью одной из клиник в штате Коннектикут, доктор Эндрю Рубман. Он пишет, что употребление белого пшеничного хлеба существенно повышает риск диабета, - в особенности у людей, генетически предрасположенных к этому заболеванию.



«Измельченное зерно в виде белого хлеба очень легко усваивается организмом, что высвобождает глюкозу, которая всасывается в кровь и вызывает повышение уровня сахара», - предостерегает Рубман.



По мнению российского диетолога Андрея Бобровского, другим видам следует предпочитать хлеб из ржаной муки. В белом пшеничном хлебе, помимо прочего, могут содержаться добавки в виде искусственных витаминов, усилители вкуса, ароматизаторы, вещества для придания изделию пышности.



Проводившееся в США исследование, в ходе которого участники употребляли изделия из белой пшеничной муки, показало: употребления 100 граммов продуктов из такой муки вызывало значительно ослабление иммунной системы в течение 15 минут. По данным издания Journal of Cancer , регулярное потребление свежего белого пшеничного хлеба может провоцировать появление раковых заболеваний.

Источник: http://hronika.info