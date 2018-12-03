Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна

03.12.2018 22:42

Устройство появится в продаже весной следующего года.



Ученые разработала устройство, которое поможет быстро заснуть, выспаться и вовремя проснуться бодрым и отдохнувшим. Прибор действует за счет регуляции циркадных ритмов человека электромагнитными импульсами и должен выйти на рынок в марте 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.



Группа ученых РАН разработала и успешно испытала устройство для улучшения сна, работающее за счет регуляции циркадных ритмов человека. Прибор представляет собой небольшой куб, легко помещающийся в ладони. Внутри него расположены три катушки, на которые подается импульсный ток нужной частоты.



Катушки преобразуют ток в электромагнитное поле, которое поможет избавиться от мучительной бессонницы людям, находящимся в радиусе до двух метров от прибора. Устройство работает в диапазоне частот от 1 до 40 Гц. По словам разработчиков, прибор не имеет долгосрочного влияния и не вызывает привыкания.



Действие устройства не только ускоряет засыпание. Также, по словам ученых, регуляция электромагнитного поля дает возможность полноценно спать.



Кроме того, прибор можно использовать как своеобразный «беззвучный будильник» за счет того, что усиление частот электромагнитного поля способствует пробуждению. Устройство способно подобрать наилучший момент фазы сна человека для пробуждения, чтобы он легко проснулся и мог почувствовать себя бодрым и отдохнувшим.



Сейчас устройство проходит контрольное тестирование. На рынок его планируют вывести в марте 2019 года. В комплекте с прибором будет выпускаться специальное приложение, которое позволит следить за качеством своего сна и персонализировать работу прибора.