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7 фраз, на которые лучше не отвечать

05.12.2018 12:30
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7 фраз, на которые лучше не отвечать

Опаснее всего отвечать на вопросы, которые вам вообще не задавали. Но сегодня мы поговорим не об этом. Есть фразы, на которые никогда не нужно отвечать – даже если собеседник настаивает. Лучше смените тему. Вы поймете, почему, и согласитесь с нами, когда прочитаете, о чем идет речь.

  1. Старайтесь избегать вопросов о политике, религии и ваших доходах

Первая тема может привести к ненужным спорам, агрессии и в итоге спровоцировать скандал. А религия и заработок – это ваше сугубо личное дело. Более того, спрашивать о зарплате – это вообще дурной тон.

2. Не обсуждайте свою семейную жизнь, неудачи и болезни

Эти темы не для малознакомых собеседников. Рассказывайте о них только близким и друзьям.

3. Не высказывайте свое мнение о чужих детях

Даже если вас спрашивают их родители, постарайтесь ответить нейтрально. И уж совсем не стоит обсуждать чужих детей с кем-то из знакомых.

4. Не делитесь подробностями прошлых отношений с вашим нынешним партнером, даже если он спросит.

Классический совет. Лучше смените тему.

5. Спокойно игнорируйте бестактные вопросы

Например, такие: «Чего замуж не выходишь/женишься, пора уже» или «А чего вы детей не заводите?», «Ты что, беременна?», «Почему ты не пьешь, ты болен?» и т.д.

6. Не пускайтесь в долгий рассказ о вашем волшебном отпуске

Даже если вас об этом спросили, ограничьтесь коротким рассказом. Не надо вдаваться в подробности и показывать огромное количество фотографий. Это быстро утомит собеседника.

7. Не давайте другу-начинающему писателю, поэту и т.д. обратную связь о его творении

Не делайте этого, если хотите сохранить с другом хорошие отношения. Пусть лучше он услышит объективное мнение профессионала.

 

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на  knigikratko.ru




Теги: Донбасс, психология, отношения, советы, вопрос
 
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