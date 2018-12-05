Что символизируют кольца на разных пальцах

05.12.2018 18:30

Благородные металлы или бижутерия — мы любим украшать свои руки кольцами, как женщины, так и мужчины.

И кроме традиционных значений кольца, например, на безымянном пальце, как символа супружеских отношений, кольца, перстни можно увидеть на любом другом. Для большинства людей кольцо – всего лишь красивый аксессуар, который можно подбирать под одежду и менять как перчатки. Для других – это оберег, талисман, или же некий символ, знак. Психологи сходятся во мнении, что кольцам есть что поведать о своем владельце, причем значение имеет не только и не столько само кольцо, сколько палец, на который оно надето.

Традиция ношения колец своими корнями уходит в античность. Кольцо – особенное украшение, которому издревле приписывали магическую силу и связывали с различными ритуалами. Одним из ритуалов, сохранившимся до наших дней, является церемония бракосочетания, во время которой вступающие в брак в знак любви и супружеской верности обмениваются обручальными кольцами. Кольцо на большом пальце

Кольцо на большом пальце

Большой палец – палец Марса. Кольца и перстни на больших пальцах рук, особенно мужских, заслуживают особого внимания. «Властелин кольца» на пальце Марса, как правило, оказывается энергичным, эмоциональным и экспансивным человеком.

Это прямолинейные, упрямые, воинственные, временами вспыльчивые и агрессивные личности. Пытаться убедить их в чем-либо или спорить с ними совершенно бесполезно – они все равно будут стоять на своем, даже если им об этом впоследствии придется пожалеть. В то же время они прекрасно знают свои достоинства и недостатки, поэтому, надевая кольцо на большой палец, они словно интуитивно пытаются обуздать и усмирить свой горячий темперамент.

Это своеобразная подсознательная попытка найти общий язык и наладить отношения с окружающими, а то и с самим собой. С другой стороны, по мнению психологов, кольцо на большом пальце руки – явный признак того, что в данный момент главной целью человека является самоутверждение любыми способами и средствами, причем на первый план выходит именно самоутверждение в сексуальной сфере.

Подобные утверждения небезосновательны, ведь еще у древних греков и римлян большой палец считался фаллическим символом, который для защиты мужской силы украшали железными кольцами. Кольцо на большом пальце руки также является символом лесбиянства. Окольцованный большой палец правой руки указывает на лесбиянку, у которой есть спутница, на левой – свободная лесбиянка, открытая к знакомствам и новым отношениям. Вот так! Поэтому девушкам, украшающим колечками большие пальцы, если они далеки от лесбиянства, следует быть осторожными – их могут неправильно понять.

Кольцо на указательном пальце

Указательный палец – палец Юпитера. Кольцо на указательном пальце называют кольцом «власти».

Именно на указательных пальцах носили кольца многие выдающиеся исторические личности – Юлий Цезарь, кардинал Ришелье, Иван Грозный, Генрих VIII. Украшенный кольцом перст может быть признаком гордости, стремления к власти, а также сильного и волевого характера, причем кольцо на правой руке указывает на рассудительность и положительную направленность данных черт, а на левой – о мании величия, надменности, самолюбии и склонности к истерии.

Астрологи и хироманты советуют носить кольцо на указательном пальце застенчивым и нерешительным людям. Это наполнит их силой Юпитера, сделает более уверенными, поможет поверить в себя и повысить самооценку, придаст им решительности, проницательности, а также принесет в жизнь удачу и успех. Особенно благоприятное энергетическое воздействие окажут кольца из золота и олова.

Кольцо на среднем пальце

Средний палец – палец Сатурна. Средний палец украшают кольцами люди, склонные к самолюбованию, уверенные в своей неотразимости и превосходстве.

Чем массивнее перстень и камень, тем более ярко проявлены в человеке данные качества. На перст Сатурна также принято надевать фамильные украшения, подчеркивая связь с предками, веру в карму, влияние судьбы, высшее предназначение. Родовое кольцо на среднем пальце поможет сгладить негативное влияние рока, справиться с трудностями и получить поддержку рода, даст силы выстоять.

Преодолеть препятствия и бесконечные «черные полосы» поможет кольцо на пальце Сатурна и хроническим неудачникам. Также носить кольцо на среднем пальце рекомендуется людям, занимающимся духовными практиками. Если окольцованы оба пальца Сатурна, это может указывать на высокую степень фатализма и некоторую отрешенность от реальности.

Кольцо на безымянном пальце

Безымянный палец – палец Солнца. Кольцо на безымянном пальце правой руки (у католиков – левой), прежде всего, указывает на семейное положение.

Эта традиция появилась еще у древних египтян, в соответствии с верованиями которых, «артерия любви», ведущая прямо к сердцу, начиналась именно от безымянного пальца. В те давние времена обручальные кольца изготовляли не только из металлов, но также из стекла и керамики. Во времена Древнего Рима жены в знак нерушимости брачных уз стали дарить супругам железные и бронзовые кольца. Золотые обручальные кольца, традиция которых сохранилась до наших дней, появились лишь в III-IV веках. С точки зрения эзотерики, золото, как металл Солнца, наилучшим образом подходит для укрепления любви в браке.

Кольцо на безымянном пальце (за исключением обручального) подчеркивает любовь своего обладателя к искусству, изыску и роскоши. Как правило, оно оказывается на руках у эстетов, актеров, художников и вообще людей творческих профессий. Кольцо на пальце Солнца выдает сладострастную натуру, стремящуюся к удовольствиям, чувственному наслаждению и приятному времяпрепровождению. Также это может говорить о романтичной и мечтательной натуре.

Маленькое колечко указывает на гармоничную, спокойную, уверенную в себе личность, а большое – на подверженность человека страстям, неуравновешенность, склонность к бурному и даже истерическому поведению. Украшать безымянный палец кольцами и перстнями рекомендуется всем, кто стремится к славе и богатству, поскольку Солнце наделяет человека творческой энергией, помогает самовыражению, способствует продвижению и успеху.

Кольцо на мизинце

Мизинец – палец Меркурия. Меркурий является покровителем дипломатов, бизнесменов, ораторов, врачей и политиков, поэтому кольцо или перстень на мизинце принесет пользу всем, кто нуждается в ловкости рук, гибкости ума и красноречии. Считается, что украшение на пальце Меркурия помогает своим владельцам находить общий язык с любым человеком и устанавливать деловые контакты.

По мнению психологов, кольцо на мизинце часто оказывается у изворотливых натур, склонных к интригам, авантюрам и изменам. Колечко на мизинце у женщины подчеркивает самовлюбленность, кокетство и изменчивость натуры. Окольцованный мизинец также свидетельствует о готовности к флирту и склонности к азартным играм, причем в данном случае оно призвано несколько утихомирить и даже подавить эти склонности личности.

Кольцо на пальце ноги

Кольца на пальцах ног. С точки зрения большинства психологов, окольцованные пальчики ног говорят о желании выделиться, обратить на себя внимание. В некоторых случаях это может указывать на самолюбие, завышенную самооценку и стремление к превосходству над окружающими.

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Источник: https://mirkrasoty.life