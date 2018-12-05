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Как "наркотики": названы продукты, вызывающие привыкание
4 типа продуктов, которые вызывают зависимость.
Продукты питания могут вызывать у человека зависимость, не уступающую по силе наркотической. Группа диетологов осуществила масштабное исследование и смогла классифицировать типы продуктов, которые вызывают именно такую зависимость.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
1 тип продуктов, вызывающих зависимость: сахар. Экспериментально доказано, что на сахар рецепторы головного мозга крыс реагируют как на кокаин. Поэтому сахар в наши дни добавляют не только в сладости, но и во многие другие продукты питания. При этом, по словам ученых, сахар может действовать как спусковой механизм дополнительных зависимостей: например, когда в экспериментах крыс лишали сахара, они переключались на алкоголь.
2 тип продуктов, вызывающих зависимость: хлеб. Этот продукт – пожалуй, единственный, который может употребляться изо дня в день всю жизнь и не наскучить. Более того, многие не мыслят свой рацион без хлеба и заметно раздражаются из-за его отсутствия. Ученые высказываются о том, что компоненты в составе хлеба выделяют углекислый газ и алкоголь – стоит ли удивляться тому, что у любителей хлеба развивается зависимость?
3 тип продуктов, вызывающих зависимость: с глутаматом натрия. Колбаса, чипсы, сухарики, лапша быстрого приготовления содержат в себе глутамат натрия. По этой причине часто испытывают сильное желание съесть что-нибудь из данного перечня даже самые преданные ЗОЖ-ники. Эта добавка многократно усиливает вкусовые ощущения, что заставляет мозг требовать добавки.
4 тип продуктов, вызывающих зависимость: соленья. Соль, которая часто нарочно добавляется производителями продуктов в большом количестве, воздействует при попадания в организм человека на нейротрансмиттеры – рецепторы мозга, ответственные за вознаграждение. Благодаря их активности человек чувствует себя довольным, поэтому продукты, которые содержат много соли, употребляются еще и еще.
Теги: Донбасс, еда, зависимость, продукты
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