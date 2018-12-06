Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога

06.12.2018 19:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога

В магазинных фруктовых йогуртах всегда много сахара и вредных добавок, а натуральных полезных для органов ЖКТ бактерий практически нет. Об этом корреспонденту ГолосUA рассказала диетолог Людмила Бабич.
Казалось бы, что может быть полезнее кисломолочного продукта, да еще и с добавлением огромного количества витаминов в виде кусочков фруктов. Особенно, если йогурт еще и обезжиренный. Но оказывается, это вовсе не значит, что он полезный.
«Внимательно прочтите упаковку – практически в каждом йогурте на полках супермаркета, в составе присутствует в большом количестве сахар, кукурузный сироп, загустители, усилители вкуса, искусственные заменители сахара – эти компоненты совершенно не придают нам здоровья», - заверила врач.
По ее словам, полезных для желудка бактерий в магазинной продукции также практически нет. Ну а кусочки фруктов, которые содержаться в йогуртах и вовсе совершенно бесполезны.
«Если действительно хотите получить вкусный и полезный йогурт, готовьте его самостоятельно – это очень просто, а закваски можно приобрести в любой аптеке. Свежие ягоды и фрукты можно добавлять уже в готовый продукт, - это только повысит его ценность для иммунитета», - рассказала она.



Теги: Донбасс, супермаркет, йогурт, добавки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх