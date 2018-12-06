Все рубрики раздела
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога
В магазинных фруктовых йогуртах всегда много сахара и вредных добавок, а натуральных полезных для органов ЖКТ бактерий практически нет. Об этом корреспонденту ГолосUA рассказала диетолог Людмила Бабич.
Казалось бы, что может быть полезнее кисломолочного продукта, да еще и с добавлением огромного количества витаминов в виде кусочков фруктов. Особенно, если йогурт еще и обезжиренный. Но оказывается, это вовсе не значит, что он полезный.
«Внимательно прочтите упаковку – практически в каждом йогурте на полках супермаркета, в составе присутствует в большом количестве сахар, кукурузный сироп, загустители, усилители вкуса, искусственные заменители сахара – эти компоненты совершенно не придают нам здоровья», - заверила врач.
По ее словам, полезных для желудка бактерий в магазинной продукции также практически нет. Ну а кусочки фруктов, которые содержаться в йогуртах и вовсе совершенно бесполезны.
«Если действительно хотите получить вкусный и полезный йогурт, готовьте его самостоятельно – это очень просто, а закваски можно приобрести в любой аптеке. Свежие ягоды и фрукты можно добавлять уже в готовый продукт, - это только повысит его ценность для иммунитета», - рассказала она.
Теги: Донбасс, супермаркет, йогурт, добавки
- Яценюк: "Мы предоставим гарантии статусу русского языка"
- Решение о досрочных парламентских выборах в Британии возмутило премьера Шотландии
- В "ЛНР" избрали нового "главу парламента республики"
- В Донецке охрана супермаркета постаралась "на славу": у фотокора "Українського тижня" - сотрясение мозга
- СМИ рассказали, как быстро можно захватить парламент Британии
- Выборы на Донбассе: всё решат губернаторы
- Губарев громко вернулся в Донецк: "А Тимофеев с Казаковым пусть сидят там, где сидят: в "ДНР" им теперь не рады"18:11
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации16:58
- В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение16:38
- Сотни боевиков попались на Донетчине16:21
- Террорист "ЛНР" взорвал прохожую - тяжелораненую жертву спасают медики15:59
- Выяснилось, чего боятся российские наемники в Горловке15:41
- В ОРЛО произошла масштабная авария — 9 пострадавших15:20
- "Интересы большого бизнеса", - писатель-террорист Прилепин объяснил, почему сбежал от боевиков "ДНР"14:38
- В Горловке ранена женщина во время гранатометного обстрела14:26
- Боевики «ДНР» считают ребенка в возрасте больше года – взрослым13:58
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Верховная Рада приняла законопроект о прекращении договора о дружбе с РФ18:39
- Губарев громко вернулся в Донецк: "А Тимофеев с Казаковым пусть сидят там, где сидят: в "ДНР" им теперь не рады"18:11
- Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения17:38
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации16:58
- Брат Кадырова убил мать и 3-летнюю дочь: видео ЧП запретили сливать в Сеть, но кадры все равно распространили16:57
- В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение16:38
- Сотни боевиков попались на Донетчине16:21
- Террорист "ЛНР" взорвал прохожую - тяжелораненую жертву спасают медики15:59
- Выяснилось, чего боятся российские наемники в Горловке15:41
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»