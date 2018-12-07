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Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли
Оказывается, головную боль способны вызвать ваши любимые продукты.
Шоколад, красное вино, пармезан, цитрусовые могут выступать провокаторами мигрени.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Непереносимость пищевых продуктов или пищевая аллергия, а также индивидуальная чувствительность к определённым пищевым продуктам. Так, непереносимость пищевых продуктов может проявляться разнообразными симптомами, в том числе и головными болями. У 25% людей, страдающих мигренью, появление приступов часто вызывается употреблением продуктов-провокаторов. Конкретный список указать сложно, их очень много, у каждого пациента разные. Однако связь питания и головных болей на первый взгляд не очевидна, чтобы её установить, должна быть проведена оценка специалистом.
Хотя, конечно, и сам человек может отследить появление головной боли после конкретной еды и скорректировать свой рацион.
Какие продукты могут помочь, если заболела голова?
Сладкий чай или кофе. Жидкость плюс глюкоза придут на помощь «больной голове». Можно добавить в чай мёд, лимон и мяту, которые обладают успокаивающим эффектом. Если же головная боль связана с пониженным артериальным давлением, поможет чашка кофе. Кстати, недаром многие обезболивающие средства содержат кофеин.
Имбирь (или имбирный чай). Обладает противовоспалительным действием, восстанавливает тонус сосудов, улучшает кровообращение. Можно положить щепотку имбиря в чай либо заварить кипятком свежий корень имбиря, нарезанный тонкими лепестками.
Полезные жиры. Зачем нужны омега-3 кислоты? Сочные фрукты, ягоды или арбуз (в жаркое время года). В частности, арбуз на 90% состоит из воды. Богаты жидкостью огурцы, помидоры. Они тоже могут восполнить потерю воды и минеральных веществ.
Рыба, морепродукты. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, которые помогают бороться с воспалительными процессами, в том числе провоцирующими их головными болями.
Орехи (миндаль, кешью, кедровые), семечки. Содержат магний (тоже часто присутствует в составе болеутоляющих и успокаивающих средств), который улучшает кровообращение, способствует нормализации артериального давления, кровь и кислород больше поступают в клетки мозга, уменьшая головную боль.
Молочные продукты - молоко, творог, кефир, йогурт. Источник кальция, недостаток которого приводит не только к повышению риска развития нарушений в обмене кальция (рахит у детей; слабое развитие мышц и скелета в юности; быстрая утрата стройной фигуры во взрослом возрасте; остеопороз, мучительные боли в костях, переломы шейки бедра в старшем и пожилом возрасте), но и может быть связан с повышением артериального давления и, как следствие, с головными болями.
Цельнозерновые продукты (крупы, например, бурый рис, овсянка, пшено, гречка, хлеб из муки грубого помола). Богаты витаминами группы В, которые положительно влияют на состояние нервной системы, помогают бороться с плохим настроением. Ведь нередко причина головной боли - переутомление и стресс. Кроме того, источники сложных углеводов участвуют в обменных процессах, функционировании всех систем организма, прежде всего желудочно-кишечного тракта. А нарушения пищеварения тоже могут проявляться головными болями.
Теги: Донбасс, головная боль, продукты, медицина
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