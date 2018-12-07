Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли

07.12.2018 21:49

Оказывается, головную боль способны вызвать ваши любимые продукты.



Шоколад, красное вино, пармезан, цитрусовые могут выступать провокаторами мигрени.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.



Непереносимость пищевых продуктов или пищевая аллергия, а также индивидуальная чувствительность к определённым пищевым продуктам. Так, непереносимость пищевых продуктов может проявляться разнообразными симптомами, в том числе и головными болями. У 25% людей, страдающих мигренью, появление приступов часто вызывается употреблением продуктов-провокаторов. Конкретный список указать сложно, их очень много, у каждого пациента разные. Однако связь питания и головных болей на первый взгляд не очевидна, чтобы её установить, должна быть проведена оценка специалистом.



Хотя, конечно, и сам человек может отследить появление головной боли после конкретной еды и скорректировать свой рацион.



Какие продукты могут помочь, если заболела голова?



Сладкий чай или кофе. Жидкость плюс глюкоза придут на помощь «больной голове». Можно добавить в чай мёд, лимон и мяту, которые обладают успокаивающим эффектом. Если же головная боль связана с пониженным артериальным давлением, поможет чашка кофе. Кстати, недаром многие обезболивающие средства содержат кофеин.



Имбирь (или имбирный чай). Обладает противовоспалительным действием, восстанавливает тонус сосудов, улучшает кровообращение. Можно положить щепотку имбиря в чай либо заварить кипятком свежий корень имбиря, нарезанный тонкими лепестками.



Полезные жиры. Зачем нужны омега-3 кислоты? Сочные фрукты, ягоды или арбуз (в жаркое время года). В частности, арбуз на 90% состоит из воды. Богаты жидкостью огурцы, помидоры. Они тоже могут восполнить потерю воды и минеральных веществ.



Рыба, морепродукты. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, которые помогают бороться с воспалительными процессами, в том числе провоцирующими их головными болями.



Орехи (миндаль, кешью, кедровые), семечки. Содержат магний (тоже часто присутствует в составе болеутоляющих и успокаивающих средств), который улучшает кровообращение, способствует нормализации артериального давления, кровь и кислород больше поступают в клетки мозга, уменьшая головную боль.



Молочные продукты - молоко, творог, кефир, йогурт. Источник кальция, недостаток которого приводит не только к повышению риска развития нарушений в обмене кальция (рахит у детей; слабое развитие мышц и скелета в юности; быстрая утрата стройной фигуры во взрослом возрасте; остеопороз, мучительные боли в костях, переломы шейки бедра в старшем и пожилом возрасте), но и может быть связан с повышением артериального давления и, как следствие, с головными болями.



Цельнозерновые продукты (крупы, например, бурый рис, овсянка, пшено, гречка, хлеб из муки грубого помола). Богаты витаминами группы В, которые положительно влияют на состояние нервной системы, помогают бороться с плохим настроением. Ведь нередко причина головной боли - переутомление и стресс. Кроме того, источники сложных углеводов участвуют в обменных процессах, функционировании всех систем организма, прежде всего желудочно-кишечного тракта. А нарушения пищеварения тоже могут проявляться головными болями.