Ранняя седина может сигнализировать о проблемах со здоровьем

07.12.2018 17:00

Оказывается, не всегда она появляется из-за старости.



О 5 причинах появления седых волос доктор Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.



Откуда берутся седые волосы:



Первая причина: генетика



Склонность к ранней седине может быть генетической. То есть, если ваши родители, бабушки, дедушки, поседели слишком рано, то, вполне возможно, что и тебя ждет такая же участь.



Вторая причина: сердечные болезни



Это касается мужчин: раннее появление седых волос может говорить о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. Так, согласно недавнему исследованию, седые волосы связаны с повышенным риском заболеваний сердца у мужчин.



Третья причина: курение



Если человек курит или раньше был курильщиком, седина демонстрирует степень воздействия этой вредной привычки на организм. Исследование, проведенное в 2013 году показало, что у курильщиков вдвое чаще преждевременно появляются седые волосы по сравнению с людьми, которые не курят.



Четвертая причина: нехватка витаминов



Ранняя седина действительно может сигнализировать о дефиците витаминов в организме и о дисбалансе в питании.



Пятая причина: «окислительный стресс»



Волосяные фолликулы могут страдать от «окислительного стресса». Как показало то же исследование 2013 года, массивный окислительный стресс из-за накопления перекиси водорода в волосяном фолликуле, заставляет волосы отбеливать себя изнутри, а значит человек седеет намного раньше положенного срока.