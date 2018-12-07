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Ранняя седина может сигнализировать о проблемах со здоровьем
Оказывается, не всегда она появляется из-за старости.
О 5 причинах появления седых волос доктор Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.
Откуда берутся седые волосы:
Первая причина: генетика
Склонность к ранней седине может быть генетической. То есть, если ваши родители, бабушки, дедушки, поседели слишком рано, то, вполне возможно, что и тебя ждет такая же участь.
Вторая причина: сердечные болезни
Это касается мужчин: раннее появление седых волос может говорить о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. Так, согласно недавнему исследованию, седые волосы связаны с повышенным риском заболеваний сердца у мужчин.
Третья причина: курение
Если человек курит или раньше был курильщиком, седина демонстрирует степень воздействия этой вредной привычки на организм. Исследование, проведенное в 2013 году показало, что у курильщиков вдвое чаще преждевременно появляются седые волосы по сравнению с людьми, которые не курят.
Четвертая причина: нехватка витаминов
Ранняя седина действительно может сигнализировать о дефиците витаминов в организме и о дисбалансе в питании.
Пятая причина: «окислительный стресс»
Волосяные фолликулы могут страдать от «окислительного стресса». Как показало то же исследование 2013 года, массивный окислительный стресс из-за накопления перекиси водорода в волосяном фолликуле, заставляет волосы отбеливать себя изнутри, а значит человек седеет намного раньше положенного срока.
Теги: Донбасс, здоровье, седина, проблемы
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