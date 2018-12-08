Военное положение превращается в безвыходное

08.12.2018 22:28

На исходе второго дня после объявления о введения военного положения, украинцы его так и не заметили. Нигде не установили комендантский час, по улицам не зашагали усиленные патрули, никого не разогнали и не арестовали, а Минобороны заявило, что SMS-сообщения о мобилизации резервистов являются «фейками», распространяемыми российскими спецслужбами. Но украинцы склоняются к мысли, что «фейком» оказалось само военное положение. Так же, как и многие другие проекты Банковой, которые лишь имитировали реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие, евроинтеграцию и т.д.

Кина не будет!

Единственно, кто всерьез отреагировал на события 25-26 ноября, это валютные спекулянты. Воспользовавшись сначала слухами о «войне с Россией», а потом новостями о введении военного положения, обменники немедленно взвинтили цены на евро и доллары. Кое-где «баксы» продавали по 32, хотя их продолжали скупать по 28. И даже когда уже все поняли, что ничего не будет, валютный ажиотаж продолжился – теперь уже им двигают слухи, что доллар скоро будет по 35, а то и выше.

А вот власть никак не отреагировала на «прыгающий доллар» (а его курс подскочил только «на улице»), хотя в условиях военного положения спекулянтов, казалось бы, должны бить по шапке. Впрочем, ворон ворону глаз не выклюет, ведь она и сама занимается спекуляцией - например, в разы завышая цену на газ. Да и военное положение вели только в 10 областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Киев и область в их число не попали: как мрачно иронизировали некоторые украинцы, нардепы же не идиоты, чтобы вводить ВП там, где они живут, кушают в ресторанах, гуляют в ночных клубах, носятся на спорткарах по ночным проспектам.

Военное положение в том виде, в каком его объявили (на 30 дней), оказалось даже не компромиссом, а пустой формальностью для успокоения той части электората, которая требовала от власти перестать жевать сопли и отреагировать на обстрел и захват украинских катеров в Керченском заливе. Но подано оно было с неизменной помпой, как и все затеи Банковой.

«Цель военного положения - показать, что противник заплатит очень высокую цену, если решит напасть на нас, и что это будет как холодный душ, который остановит безумцев, которые планируют атаковать Украину. И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута», - громогласно заявил президент Порошенко. Что ж, давайте посмотрим, что за холодный душ Пётр Алексеевич приготовило для агрессора!

Что уже сделано? Объявлено о создании отдельных «штабов обороны» в каждой из 10 областей, где введено ВП. Работа штабов будет чисто формальной, а работать в них будут только писари – составляя планы и отчеты. Потом штабы упразднят, а все эти бумажки порежут на шредерах. Так же объявлена повышенная боевая готовность в частях ВСУ и Нацгвардии – что для них означает лишь отмену увольнительных и «отгулов». Хотя, судя по тому, что количество военных в маркетах и кафешках Харькова, Херсона, Мариуполя и Северодонецка ничуть не уменьшилась, эта повышенная боевая готовность тоже чисто формальная.

Ну, в общем-то, и всё! Напугает ли Путина создание областных штабов обороны? Мягко говоря, рассчитывать на это не стоит. Но зато можно с огромной вероятностью спрогнозировать, что нападать на Украину в течение этих 30 дней он не станет. А значит, Петр Алексеевич сможет потом торжественно заявить, что это именно принятые им меры «остановили агрессора». И положить в копилку прочих своих «перемог», куда он также рассчитывает в ближайшее время добавить и «томос».

Всем всё равно

Единственное, на что хватает энтузиазма национал-патриотов, это неустанно требовать свергнуть, разогнать и посадить своих политических оппонентов. Ко всему остальному они довольно быстро остывают. Вот смотрите: в первые часы после инцидента в Керченском проливе, все украинские правые дружно потрясали кулаками и требовали от Президента и парламента немедленно мобилизовать страну под барабанный бой и нанести России ответный удар. Ну, или хотя бы погрозить ей всей мощью украинской армии (сильнейшей в Европе, ага). Собственно, Порошенко во многом и инициировал введение военного положения, потому что этого хотели избиратели, за голоса которых он борется.

Прошло два дня. Национал-патриоты уже опять передумали воевать с Россией, их пыл значительно поугас, многие из них уже сомневаются в необходимости военного положения. Остальные же видят в нём единственную пользу – возможность «арестовать Медведчука, Мураева, Бойко и других пророссийских политиков, закрыть «Интер» и «112», запретить московскую церковь» (это дословно из их блогов и форумов). То есть их «патриотизм» вновь свелся к доктрине внутренней войны против всех, кто не поддерживает их идеологию.

А ведь президент и парламент словно в воду глядели, когда приняли усеченный и максимально либеральный вариант военного положения: на 30 дней, лишь в 10 областях и без всякого военного положения. Как будто они заранее знали, что уже через пару дней эта тема станет для их избирателей малоинтересной. Настолько, что почти никто не озаботился вопросом освобождения украинских моряков, сдавшихся в плен россиянам. На них, похоже, тоже махнули рукой.

И всё же это достаточно узкий взгляд на события. Да, Порошенко искал расположение национал-патриотов, однако военное положение он затеял не только и не столько ради этого. Сейчас уже многие говорят о том, что у Банковой был четкий план, который предусматривал использование ВП для переноса выборов или на май-июль, или даже на осень 2019 года (одновременно с парламентскими). И был еще один план: приложить усилия, чтобы во второй тур этих выборов вышли Петр Порошенко против Юрия Бойко, чтобы действующий президент смог выехать на коне «борьбы с пророссийским реваншем». Но так как пока что этому плану мешает Юлия Тимошенко, занявшая лидерство в избирательной гонке, выборы и решили отложить.

Но отложить не получилось, потому что на это не дал добро Запад. В общем-то, произошло следующее: Банковая решила выжать из столкновения в Керченском проливе максимум политических дивидендов, для чего официального провозгласила его «первым случаем открытой агрессии России» - тем самым перечеркнув свою же многолетнюю пропаганду о «российской агрессии». Конечно, пытаясь при этом пояснить, что, мол, раньше агрессия России была гибридной, а сейчас неприкрытой. Но это, видимо, не поняли на Западе, куда сразу же, в первую очередь обратилась с воплями «рятуйте!» киевская власть. Вот даже СНБО еще не созвали, гарнизоны по тревоге не подняли – а обращения в ООН, в Европарламент и НАТО уже отправили!

На Западе к этому отнеслись скептически. Сочувствия Украине выразили американские демократы, несколько европейских парламентариев и дежурные замы тамошних министров иностранных дел. Реакция правящих политиков была примерно такой: ах, опять эта России обижает Украину, но пусть сами разбираются! Но вот что интересно, Западные политики очень оперативно и дружно донесли до Банковой свое мнение о том, что недопустимым является не только перенос выборов, которых там тоже с нетерпением ожидают (видимо, Петр Алексеевич и им изрядно надоел), но и нагнетание обстановки путем военных приготовлений. Именно этим, в основном, объясняют, почему военное положение было принято в формате пустой формальности.

Надо что-то делать!

Разные опросы, проведенные в эти дни многими СМИ, показывают, что большинство украинцев не одобряют введение военного положения, а теперь они даже не видят в нем смысла – войны всё равно нет. И они ничуть не огорчились тому, что ВП носит характер пустой формальности, ничуть не ограничивающей права и свободы. Казалось бы, на этом про него можно забыть и начать готовится к большим рождественско-новогодним праздникам. Но, увы, кое-что не позволяет беспечно предаваться празднованиям, забыв о возникших в эти дни проблемах.

Проблема №1 это сдавшиеся в плен экипажи катеров. Вопрос, почему они не оборонялись, остается открытым, однако это украинские моряки, находящиеся в плену – и нужно принимать меры по их освобождению.

Проблема №2 это фактический крах украинских ВМС, которые уже второй раз просто взяты на абордаж россиянами. Сейчас мы наблюдаем, как эту катастрофу вновь пытаются оправдать коварством и численным перевесом противника. Чушь! При Чемульпо японцы имели шестикратный перевес над «Варягом» и «Корейцем», однако их экипажи сначала попытались прорваться и приняли славный бой, а уже только потом таки сдались. Поэтому о «Варяге» сложили песни, он стал символом доблести и вошел в историю, а вот символом чего стали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь»?

Украинский флот нуждается не в оправданиях, а в глубочайшей реформе и масштабном строительстве, а еще больше в полной смене кадрового состава. Годами руководить им назначали то «идейных украинцев», то каких-то аферистов, а офицерский состав оказался вообще не готовым к боевым действия как таковым – похоже эти капитаны и мичманы полагали, что просто тихо «проработают» до пенсии, и самым большим риском в их жизни будет шестибальный шторм. В данном случае нужно признать, что в Украине нет ни флотских кадров, ни тех кто может их подготовить и возглавить. Похоже, тут нужно выписывать адмиралов из-за границы, а украинских курсантов посылать учиться на Запад – как это делал Петр Первый.

Проблема №3 это общее состояние украинских вооруженных сил. Байки о их могуществе, четыре года рассказываемые прямящими украинскими политиками, поставлены под сомнение. В равной степени вызывает большое сомнение готовность этих политиков возглавить оборону страны. Напомним, что в марте 2014-го некоторые из них без боя сдали Крым - тогда они тоже ограничились изданием указов и обращений. Затем было 4 года камлания про «российскую агрессию» - без малейших попыток противостоять ей на деле, а не словах. Сейчас мы снова видим поражением, позор, сопли и жалобы, принятие указов и обращений – и никаких реальных действий.

Проблема №4 это безнаказанность России, которой она упивается, пиная Украину. И будет пинать вновь и вновь, потому что ей за это ничего не будет. Санкции? Смешно! Почему-то никто не заметил, что данные санкции имеют ограничительный характер и направлены лишь против отдельных российских компаний – то есть они менее масштабны и жестки, чем были санкции США против СССР.

Санкции не спасут Украину, верить в это могут только идиоты, убеждающие себя в том, что ничего делать не нужно, что «Россия сама развалиться». Последствия этих фантазий мы и видим сегодня! А дальше будет только хуже, потому что вместе с наглостью Кремля растет и усталость Запада от украинских проблем. И если Украина так и не сможет огрызаться самостоятельно, не рыдая на весь мир, то её будущее будет печальным и недолгим.

Источник from-ua.