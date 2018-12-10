Как изменить жизнь и судьбу в день рождения

10.12.2018 09:30

За неделю до торжества вам необходимо унять нервозность и придерживаться простого плана: простить всех своих обидчиков и поставить им свечи за здравие. Раздайте долги, как денежные, так и духовные. Используйте вечер накануне дня рождения для составления плана на грядущий год и проанализируйте свою деятельность за прошедший.

В день рождения для начала изменений в лучшую сторону исключите конфликты и ссоры, не берите в долг ни денежных средств, ни вещей, исключите сплетни и обсуждения человека, который при этом не присутствует. Ни в коем случае не впадайте в уныние и не плачьте.

Изменяем жизнь и судьбу в день рождения и после него

1 день после рождения станет залогом вашего продуктивного будущего. Это время необходимо провести максимально комфортно. Начните что-то новое: смените имидж, цвет волос, прическу, приступите к тренировкам. Это позволит вам сделать первый шаг к успеху.

2 день необходим для того, чтобы начать реализовывать программу по обеспечению себя финансовым изобилием. Для этого время необходимо посвятить делам, которые приведут вас к прибыли: составлять планы, пересчитать собственные накопления, использовать проверенные ритуалы. Во второй после дня рождения день необходимо пожертвовать часть денег на благотворительность, а также начать правильно питаться — от вашего эмоционального и физического здоровья зависит ваша денежная энергетика.

3 день важен для выстраивания новой линии поведения. В это время вам необходимо поменять свою тактику в общении. Если вы привыкли много говорить, сегодня остановитесь и займите позицию слушателя, а если вам чуждо многословие, переборите себя и начните налаживать контакты с людьми. Третьи сутки благоприятны для делового сотрудничества, поэтому не упускайте возможности организовать важные встречи или написать письма потенциальным инвесторам или партнерам.

4 день предназначен для поиска помощи и поддержки. В это время стоит отправиться в гости к близким людям, которым вы доверяете, пригласить в гости самых надежных друзей, написать сообщения с благодарностью тем, кто от вас далеко. Для улучшения собственной энергетики наведите порядок в собственном жилище, чтобы потоки положительной энергетики свободно циркулировали в пространстве.

5 день важно провести за творческими занятиями. Раскрытие собственного потенциала и креативности позволит вам гораздо быстрее добиться успеха в жизни. Выбирайте те занятия, которые вам по душе: рисуйте, пишите стихи, общайтесь с детьми, просто «подурачьтесь» в компании близких вам по духу людей.

6 день важен для начала оздоровительных мероприятий. Это время посвятите переходу на более здоровый рацион питания, выведите шлаки из организма. Также сегодня вам важно начать любые упражнения для поддержания организма в тонусе: пешие прогулки, пробежки. Любая физическая активность будет благоприятно сказываться на вашем биополе.

7 день проведите в кругу семьи. Начните строить планы на будущее, обсудите возможный ремонт, переезд, путешествие, перестановку мебели. Парам можно организовать романтический ужин, одиноким людям — не засиживаться в четырех стенах и отправиться на поиск любви.

8 день предназначен для погружения в собственный мир и определения жизненных приоритетов. Это время самоанализа и уединения. Постарайтесь исключить контакты с людьми. Используйте медитации, чтобы уравновесить собственные эмоции, добиться умиротворения и комфорта.

9 день используйте для полноценного отдыха. Желательно провести время на природе, заряжаясь силой стихий. Посвятите время получению новых знаний и навыков, посетите художественные выставки или галереи. Этот день предназначен для получения и распространения позитивных эмоций, поэтому постарайтесь оказать помощь нуждающимся.

10 день проведите за составлением планов и проектов собственных свершений. Ставьте себе цели, к которым вы будете стремиться для изменения судьбы в лучшую сторону. Любые действия, направленные на развитие, сегодня получают дополнительную энергетическую подпитку, поэтому не отказывайте в помощи коллегам и подчиненным, уделите время родным и близким людям.

11 день проведите с самыми близкими и надежными друзьями. Сегодня у вас есть возможность пересмотреть круг своего общения и прервать отношения с теми, кто чинит вам препятствия. Это могут быть завистники и недоброжелатели, а также те, кто привык управлять вами для собственного благополучия.

12 день важен для духовного роста. Это время важно провести за молитвами и покаянием. Покайтесь в собственных неблаговидных поступках, помолитесь Высшим Силам о здоровье ваших близких, по возможности посетите церковь или храм. Не отказывайте в помощи и используйте это время для расстановки приоритетов в собственной жизни.

Каждое из этих правил будет ощутимо изменять вашу судьбу, и к концу двенадцатого дня вы обязательно почувствуете, что ваша жизнь заиграла новыми красками. Помните, что капризная Фортуна благоволит сильным и уверенным в себе людям.

Источник: dailyhoro.ru