Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?

11.12.2018 09:14

Менее чем через месяц, а именно – с 1 января 2019 года – в Украине должен начаться процесс полной монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. «За 27 лет независимости нашего государства мы это делаем впервые. В 2019 году все 100% субсидий будут монетизированы», – сообщил пару дней назад премьер Владимир Гройсман.

Грядущий процесс тотальной монетизации весьма расхвалили и президент Петр Порошенко, и непосредственно причастные к процессу члены правительства.

«В связи с повышением тарифов на газ, правительству поставлено четкое требование расширить программу субсидий и немедленно запустить монетизацию субсидий. Те, кто за счет энергоэффективности и энергосбережения сокращают потребление газа и тепла, должны в кратчайшие сроки получить деньги на карточки. Поэтому в результате таких мер не только не пострадают малообеспеченные слои населения, а, напротив, это будет выгодно для них», – в частности, акцентировал Петр Порошенко.

Подобные заявления легко могут вызвать недоумение не знакомых с нюансами украинцев. Особенно тех из них, которые в прошлом или нынешнем году уже получили выплаты от государства, которые как раз и были официально названы монетизацией субсидий…

Льготники, монетизация и МВФ

Процесс монетизации субсидий в Украине стартовал в 2017 году. И несмотря на восторженные отзывы премьера и президента о нем, инициировал его… Международный валютный фонд. В меморандуме, подписанном МВФ и правительством Украины, правительство обязалось монетизировать субсидии уже к концу марта 2017 года.

Почему МВФ вдруг озаботился тем, чтобы украинцам, получающим жилищную субсидию, эту самую субсидию выдавали именно «живыми» деньгами? Ответ на этот вопрос прост.

«Широко рекламируемая монетизация – по факту лишь начало замены системы льгот деньгами. Причем замены неравноценной. Люди получат меньше, чем стоят льготы, которые для них сейчас бесплатны. Но другого пути нет, так как в деньгах объем всех предоставленных населению льгот сопоставим с госбюджетом страны. Отмена бесплатного проезда и, в перспективе, доплата за коммунальные услуги в пределах норм – это лишь начало реформирования раздутой системы льгот», – пояснил в конце марта 2017 года старший консультант по вопросам социальной защиты населения Института местного развития Антон Левицкий.

По разным оценкам Украина за время своей независимости предоставила своим гражданам различных льгот на сумму от 200 до 500 млрд грн. Такая разница в цифрах объясняется тем, что в Украине до недавнего времени реально… отсутствовала система учета льготников как таковая.

Впрочем, кое-что все же было известно. «Сегодня в Украине льготами пользуются более 10 млн человек. В то же время Минсополитики учитывает более 18,7 млн льготников, поскольку некоторые украинцы получают не одну, а сразу несколько льгот», – сообщила в марте 2017 года руководитель общественных программ Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик. Минфин тогда дополнил, что в 2016 году по Украине было осуществлено 48,4 млн социальных выплат. Это было еще до пика выплат по субсидиям, пришедшегося как раз на зиму 2017-2018 годов.

Словом, затеянная правительством монетизация субсидий, является частью куда большего процесса – монетизации многих льгот, предоставленных населению страны. Кстати, в Министерстве труда и социальной политики подсчитали, что всего в стране насчитывается около 40 различных льгот. Причем, некоторые украинцы имеют до 10 различных льгот одновременно.

Таким образом, с подачи МВФ монетизация призвана постепенно полностью отменить существующую в Украине бесконтрольную систему льгот, создать единую электронную базу льготников и на основании данных базы понять, каковы реальные доходы каждого украинца, какими конкретно льготами он обладает и имеет ли право на них.

И опять сэкономить

По мнению Фонда, такой шаг должен привести к существенному сокращению расходов госбюджета на льготы, государственную помощь и жилищные субсидии украинцам. И последние расчеты правительства это подтверждают. «Государство за все время взяло на себя чрезмерные обязательства. Поэтому мы видим единственный выход из этой ситуации – монетизация, то есть, денежная компенсация каждому льготнику вместо предоставления льгот в натуральном виде», – откровенно признался министр труда и социальной политики Андрей Рева.

Как уже было сказано, при этом правительство рассчитывает серьезно сэкономить. Так, что по поводу того, что монетизация в итоге окажется «выгодной малообеспеченным слоям населения» есть серьезные сомнения…

Примечательно, что первыми «под танк» монетизации были брошены льготы на проезд в общественном транспорте и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, как наиболее емкие.

Убрать льготы на проезд

Еще 1 июля 2017 года во Львовской области начался полугодовой эксперимент по отмене бесплатного проезда льготников в общественном транспорте и выдаче взамен этого определенной суммы наличными.

Итогом эксперимента стало принятие правительством 14 марта 2018 года Постановления №197, которое утвердило «Порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах». Таким образом, в Украине была введена монетизация льгот на проезд.

Кстати, об экономии. Первый пикантный нюанс случившегося состоял в том, что финансирование расходов на монетизацию льгот еще пару лет назад было возложено на… местные бюджеты. Второй – людям, имеющим право на несколько льгот, оставлялась только одна из них…

«Правительство сняло с себя проблему финансирования монетизации льгот на проезд и переложило ее на местные бюджеты. Но мало где в областях хватит денег, чтобы выдать каждому льготнику расчетную сумму наличкой, независимо от того, использует он ее или нет. Поэтому на местах могут все оставить как есть: льготники по-прежнему будут ездить бесплатно, а перевозчики — нести убытки и "выбивать" компенсации за льготников у местных властей», – заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

На свои деньги и свое усмотрение

И действительно, постановление правительства дало местным властям возможность самим решить, хотят ли они монетизировать льготы на проезд. «В случае непринятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме, соответствующие льготы продолжаются предоставляться в безналичной форме, за счет средств местных бюджетов в соответствии со ст. 91 Бюджетного кодекса Украины», – говорилось в документе.

Как следствие, к примеру, в Донецкой области городские власти Краматорска были скорее склонны пойти на монетизацию, а власти Мариуполя – воздержаться от такого шага. Минимальную сумму ежемесячной компенсации льготникам в Донецкой области рассчитали на уровне – 106,8 грн, а в соседней Луганской - 108 грн в месяц. Для сравнения, в Харьковской области сумма составила – 130 грн, а в Черкасской… 83 грн.

Но все это было напрасно. Монетизацию льгот на проезд пришлось притормозить. Соответствующее постановление правительства предусматривает использование единого автоматического реестра по всем областям. Сейчас такого реестра… нет.

К тому же, поскольку решение правительства о монетизации было принято уже после утверждения местных бюджетов, большинство местных органов власти от идеи все равно отказалась, сославшись на отсутствие предусмотренных на это денег. На этом пока все и становилось…

Обратная сторона монетизации субсидий

Монетизацию субсидий начали в конце осени 2017 года. Тогда она распространялась лишь на домохозяйства с индивидуальным газовым или электрическим отоплением, сэкономившие на коммунальных услугах в минувшем отопительном сезоне. Таких в итоге оказалось 1,76 млн. Им выплатили на руки 1,1 млрд грн монетизированных субсидий за прошлый отопительный сезон.

Примечательно, что независимо от количества сэкономленного ресурса, выплаты не могли превысить эквивалент 100 куб. м газа (690 грн) или 150 кВт-ч электроэнергии (135 грн). Остальную стоимость сэкономленных газа и электроэнергии – около 7 млрд грн – государство назвало экономией и забрало в госбюджет. В этом, вероятно, и была главная идея процесса…

Впрочем, правительство настаивает, что дело в ином. Чиновники уверены, что, если деньги на субсидии выдать украинцам «на руки», это будет сильным стимулом экономить. Ведь чем меньше потратили на коммуналку, тем больше денег осталось.

По сути, это значит, что государство временно платит населению за то, чтобы оно потребляло как можно меньше коммунальных услуг. Как известно, субсидии выделяются на социальные нормы потребления. Если тратить меньше нормы, субсидия все равно будет выделяться на ту же норму.

Однако массовое снижение объемов потребления коммунальных услуг ниже социальных норм является формальным основанием для… снижения этих социальных норм. После этого за сэкономленное государству уже не нужно будет платить. Наоборот, тот, кто не сможет настолько сильно «экономить», вынужден будет платить за «лишние» услуги по «льготному» тарифу.

А 1 января нынешнего года в Украине стартовала… монетизация. С этого момента для предприятий поставщиков коммунальных услуг не стало взаимозачетов. Они стали получать сумму субсидий за своих абонентов полностью «живыми» деньгами, платить налоги и другие обязательные платежи полностью и полностью рассчитываться деньгами за потребленные ресурсы. К населению это не имело никакого отношения.

На исходе августа 2018 года правительство запустило в работу единый реестр получателей субсидий. Это позволило не только перманентную верификацию получателей субсидий, но и выплату этим получателям субсидии напрямую «живыми» деньгами. В теории.

То есть, если сейчас получатели субсидии платят не полную стоимость потребленной коммунальной услуги, а лишь свою часть, а стальное в виде их субсидии предприятие, предоставляющее коммунальную услугу, получает напрямую от государства, то с 1 января будущего года субсидианту обещают полный счет за услуги и всю субсидию прямо на персональный банковский счет «живыми» деньгами.

Как это будет работать?

Для этого всем, желающим получать субсидии, придется заранее открыть личный счет в «Ощадбанке», на который ее и будут перечислять после «монетизации». Причем, снять деньги с этого счета не получится. В законе нет ни единого слова о том, что монетизация должна производиться наличными.

По сути, «Ощадбанк» получит запрос на оплату конкретной суммы субсидии за коммунальную услугу и автоматически оплатит ее. Роль субсидианта при этом сведется к чтению СМС-сообщения о том, что это случилось…

Однако, в Минсоцполитики сообщили, что субсидианты могут использовать сэкономленную субсидию для того, чтобы потребить коммунальные услуги выше социальной нормы, когда им это потребуется.

«К примеру, семье была начислена октябрьская субсидия в 550 грн. Обязательный платеж домохозяйства – 820 грн. Но в октябре потреблено всего 13 куб. м газа, за что уплачена его фактическая стоимость – 92 грн. В следующем месяце семья имеет право рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленной в предыдущем месяце субсидией», – сказано в сообщении. При этом, не нужно никому ничего сообщать – эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата (с минусом).

А уже после окончания отопительного сезона неиспользованные деньги можно будет тратить по своему усмотрению. То есть реально монетизировать.

Россыпи подводных камней

Так как в Украине коммунальные субсидии получает почти половина населения страны, правительство решило проводить монетизацию-2019 в три этапа.

С 1 января 2019 года деньги на персональный счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. Т.е. все, кто подаст документы на субсидию после 1 января 2019 года сразу должны получать всю сумму субсидии на счет. Ожидается, что таких будет 100-150 тыс.

С 1 мая 2019 года монетизация дойдет до тех, кто получает субсидию (или льготу) уже долго или получает ее даже в неотопительный сезон. Таких будет около 3 млн. Им придется подать заново декларации и заявления на предоставление субсидий. Причем, в них нужно обязательно указать номер мобильного телефона. И, наконец, с 1 октября 2019 года будут «монетизированы» все остальные украинцы.

Примечательно, что указанные правительством сроки весьма условны. Уже оговорено, что деньги можно будет получить на карточку только, если «Ощадбанк» вовремя успеет внести в электронную базу данные всех субсидиантов. Впрочем, дело не только в этом.

Еще в прошлом году Андрей Рева заявлял, что монетизация субсидий потребителя существенно осложнит ее оформление. «Я горжусь тем, что мы в свое время предложили систему субсидий, которые можно оформить очень просто, и я против того, чтобы людям было труднее. А тут начинается: открытие счетов в банках, перечисление средств ежемесячно, и не в каждом селе у нас есть отделения банков», – заявил он.

А чуть позже он сказал вот что: «Вопрос о монетизации субсидий населению имеет смысл ставить, когда количество субсидиантов снизится хотя бы до 2 млн. В противном случае органы социальной защиты не справятся со своими функциями».

С последним тезисом согласны и эксперты. «До тех пор, пока в Украине такое большое количество населения зависит от субсидий, выплачивать ее "живыми" деньгами будет очень сложно. Во-первых, нужно очень большое количество денег. Во-вторых, очень сложное администрирование. При таких огромных объемах, при таком обилии субсидиантов сложно выпускать «живые» деньги, контролировать, чтобы они возвращались. Сложно с точки зрения верификации. Поэтому в следующем году монетизация не произойдет. Скорее всего, система субсидий будет действовать так же, как действовала в этом году», – считает эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

А что у нас «в этом году»?

Тоже, что и раньше

«С начала нынешнего отопительного сезона в Украине монетизированную субсидию получают 1,3 млн домохозяйств. Общая сумма выплат около 800 млн грн. В среднем вышло по 600-700 грн каждому домохозяйству», – заявил месяц назад Владимир Гройсман. Это тот самый эквивалент 100 куб. м газа или 150 кВт-час электроэнергии, предназначеных на отопление и не использованных украинцами, получающими субсидии. И это максимум возможного.

Здесь бросается в глаза резкое уменьшение и количества домохозяйств, получающих выплаты, и самой общей суммы выплат в сравнении с прошлым годом. Люди разочаровались?

«Сейчас правительство не монетизирует полную сумму субсидий на отопление, как это обещали, а делает это лишь в рамках сэкономленных остатков. Выходит, что если человек сэкономил в прошлом году газа, скажем, на 3,5 тыс. грн, то сегодня ему скажут спасибо и вернут максимум 700 грн», – сообщил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Источник «Донецкие новости»