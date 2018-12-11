Все рубрики раздела
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
- Самые верные знаки зодиака среди мужчин09:04
Почему переселенцы остаются без субсидий
В Украине переселенцы постоянно вынуждены иметь дело с различными административными процедурами и бюрократией. В том числе, им отказывают в назначении жилищной субсидии.
Об этом заявила юрист программы «Советник по вопросам ВПЛ» Ирина Лоюк, сообщает Трибун.
Эксперты программы собрали наиболее типичные причины отказа внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в назначении жилищных субсидий.
«Следует понимать, что ВПЛ – это люди, которые вынуждены были покинуть свои дома. И они в основном не испытывают здесь, на контролируемых территориях, необходимой им поддержки, однако постоянно вынуждены иметь дело с различными административными процедурами и бюрократией. Иногда это выглядит как издевательство. К сожалению», – отметила правозащитница.
По информации экспертов, в Запорожье жители модульного городка для переселенцев не могут получить субсидии из-за того, что модульные дома не являются жилыми помещениями и, соответственно, не подпадают под действие норм Постановления №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».
«Мы также получаем обращения об отказе в предоставлении субсидий из-за отсутствия официальных доходов. Никоим образом не намерены защищать выплаты "в конвертах", ведь это полностью незаконно, однако признаем – такие факты в украинской действительности существуют и их следует учитывать до времени уничтожения этого явления», – сказано в сообщении.
В субсидии отказывают и в других случаях. Например, женщине из Донецкой области, которая находится на учете в центре занятости и получает пособие по безработице 544 грн, отказали в предоставлении субсидии из-за маленького дохода.
«Государство должно учесть тот факт, что переселенцам сразу после перемещения, на первых этапах интеграции сложнее найти работу и жилье. Став заложниками ситуации, люди пытаются найти выход, но натыкаются на многочисленные ограничения, созданные государством», – говорят правозащитники.
На совещании по вопросу назначения жилищных субсидий, организованном комитетом Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, Ирина Лоюк предложила рассмотреть возможность сделать для этой категории исключение, в частности, относительно требований минимальных размеров зарплат и ЕСВ, «хотя бы на время от времени переезда на новое место жительства».
Теги: Донбасс, субсидия, отказ, назначение, переселенцы
- Субсидия в пролете: когда украинцам могут отказать в помощи
- За что могут отказать в субсидии: полный перечень "нарушений"
- Оформление субсидий: украинцам пояснили как не выписывать членов семьи и получить скидку
- Назначения субсидий: Кабмин изменил условия
- В Мариуполе пенсионерка повесилась из-за отказа в субсидии
- Какой отказ в субсидии считается незаконным: разъяснение Минсоцполитики
- На границе Украины с РФ в ОРДЛО представители НВФ устроили гигантские очереди из-за телефонов10:43
- Обстрелян дорожный коридор перед КПВВ «Марьинка»10:18
- Под Мариуполем опять стрельба09:31
- Ситуация на блокпостах сегодня, 15 декабря. Лучше всего ехать через Гнутово08:37
- Граждан, которые платят за коммунальные услуги в ОРДЛО, не будут преследовать за «финансирование терроризма» - Тука07:40
- В центре оккупированного Антрацита прозвучал взрыв07:36
- "Серега, Донбасс будет наш", - боевики клянутся отомстить Украине за смерть наемника РФ по кличке "Одесса"07:29
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»07:28
- В Сети показали, до чего докатился Донбасс в российской оккупации: "Главное убедить, что им угрожают "фашисты" 21:15
- У России новые смертельные потери и поражения на Донбассе: боевая сводка 20:38
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- Элина Свитолина во второй раз выиграла Open de Caen10:52
- На границе Украины с РФ в ОРДЛО представители НВФ устроили гигантские очереди из-за телефонов10:43
- В Instagram появилась функция голосовых сообщений10:30
- Обстрелян дорожный коридор перед КПВВ «Марьинка»10:18
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- На киевском Главпочтамте открыли резиденцию Супер Николая09:45
- Под Мариуполем опять стрельба09:31
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
- Самые верные знаки зодиака среди мужчин09:04
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»