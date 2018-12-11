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Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь

11.12.2018 11:20
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Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь

Употребление пива негативно влияет на способность людей завести знакомства с целью секса.
Соответствующее сообщение было опубликовано британским изданием The Guardian, пишет from-ua. К такому выводу пришла группа социологов и психологов после длительных исследований, в ходе которых им пришлось опросить несколько тысяч половозрелых мужчин и женщин.
По их информации, привычка употреблять пиво для того, чтобы снять скованность и смущение во время знакомств, часто приводит к негативным результатам по типу использования излишне откровенных и скабрезных шуток либо использования чересчур двусмысленныхпошлых комплиментов. Кроме того, пенный напиток в отдельных случаях ослабляет либидо и мешает качественному сексуальному контакту.



Теги: Донбасс, секс, пиво, жизнь, влияние
 
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